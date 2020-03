"Te voy a amar por siempre": la emotiva despedida de Ricardo Centurión a su novia

"Te voy amar siempre mi amor", fue el primer mensaje del mediocampista en su cuenta en la red social Instagram, a última hora del domingo, que acompañó con una imagen sonriente de ambos.

Luego, entrada la madrugada del lunes, amplió su despedida con claras muestras de dolor y tristeza por la muerte de Pasini, de 25 años.

"Me voy a morir de tristeza. No es justo porque no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody", escribió en una historia de Instagram.

Además, en un segundo posteo, Centurión pidió que se retire la guardia periodística de la casa de su abuela, que falleció hace un par de semanas atrás.

"Buen día. Hoy amanecimos desde muy temprano con todos los periodistas en la puerta de la casa de mi abuela. Por favor, les pedimos que sean respetuosos y se retiren. Queremos paz en estos momentos", solicitó el jugador de Vélez.

Por causas que tratan de establecerse, el vehículo Peugeot 208 que era conducido por Melody Fiorella Pasini, de 25 años, perdió el control mientras se dirigía por la calle Pergamino al 2900 de Lomas de Zamora e impactó contra un auto que estaba estacionado.

Según revelaron fuentes policiales a NA, la propietaria de ese vehículo Ford KA, de 38 años, fue quien dio aviso al 911, luego de escuchar un "choque en la vía pública".

Las primeras informaciones extraoficiales hacían referencia a que Pasini habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía, lo que provocó el choque posterior.

Esto fue confirmada por la hermana de la fallecida, Sol Pasini, quien publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: "Mi hermana no tuvo un accidente automovilístico, tuvo un paro cardíaco. Era trasplantada del corazón desde hace 13 años, tuvo cáncer en el 2015, 3 stent hace 2 años, entre medio muchas complicaciones.. era una guerrera, vivió como quiso, disfruto su vida al máximo. Viajó, amó...".

"Tuvo amigxs de fierro esos que siempre estuvieron en las malas. Y una familia que la ama con el Alma. El que me conoce sabe lo que es ella para mí. Y el que tuvo el placer de conocerla sabe lo que era Melsi en la vida. Gracias a todos, se fue mi vida entera", completó.

Lo que deberá determinar la investigación es por qué Pasini, que desde hace cuatro años estaba de novia con Centurión -más allá de algunos vaivenes que fueron mediáticos-, en principio violó la cuarentena obligatoria que estaba realizando en un departamento de la zona de Puerto Madero, donde convivía con el futbolista.

Según pudo verse en sus redes sociales, el perfil de Twitter e Instagram de Melody Pasini estuvo activo hasta altas horas en la madrugada, luego de haber enviado una pregunta a sus seguidores que abrió interrogantes sobre una posible pelea con Centurión.

"Che... mentir y ocultar, en ciertas situaciones es lo mismo !!!!! O no?", publicó cerca de las 4:00 de este domingo en una historia de Instagram en la que pedía "respuestas" a sus seguidores.

Luego, en Twitter, y ya con los primeros albores del domingo, publicó: "Las 6 de la mañana lpqmp !!!!!!!".