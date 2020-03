Trágica muerte de Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión

Por causas que tratan de establecerse, el vehículo Peugeot 208 que era conducido por Melody Fiorella Pasini, de 25 años, perdió el control mientras se dirigía por la calle Pergamino al 2900 e impactó contra un auto que estaba estacionado.

Según revelaron fuentes policiales a NA, la propietaria de ese vehículo Ford KA, de 38 años, fue quien dio aviso al 911, luego de escuchar un "choque en la vía pública".

Las primeras informaciones extraoficiales hacían referencia a que Pasini habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía, lo que provocó el choque posterior.

RicardoCenturión Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión, tuvo una trágica muerte a raíz de un paro cardíaco mientras manejaba.

Lo que deberá determinar la investigación es por qué Pasini, que desde hace cuatro años estaba de novia con Centurión -más allá de algunos vaivenes que fueron mediáticos-, en principio violó la cuarentena obligatoria que estaba realizando en un departamento de la zona de Puerto Madero.

La causa quedó a cargo de la fiscal García, de la UFI número 2 de Lanús, quien dispuso una investigación por "homicidio culposo".

Según pudo verse en sus redes sociales, el perfil de Twitter e Instagram de Melody Pasini estuvo activo hasta altas horas en la madrugada, luego de haber enviado una pregunta a sus seguidores que abrió interrogantes sobre una posible pelea con Centurión.

"Che... mentir y ocultar, en ciertas situaciones es lo mismo !!!!! O no?", publicó cerca de las 4:00 de este domingo en una historia de Instagram en la que pedía "respuestas" a sus seguidores.

Luego, en Twitter, y ya con los primeros albores del domingo, publicó: "Las 6 de la mañana lpqmp !!!!!!!".

Melody fue parte importante en la vida de Centurión, a quien acompañó a Genoa, Italia, y México, donde actuó en Atlético San Luis.

De hecho, fue ella quien anunció a través de su Instagram el regreso del talentoso futbolista a Racing, en 2018, con una imagen con la camiseta de la "Academia", de la que era hincha fanática.

Vélez Sarsfield (desde ) on Twitter ⚫ La Institución acompaña en este duro momento a Ricardo Centurión, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de su novia, Melody Pasini. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos ¡Mucha fuerza Centu! pic.twitter.com/o5wo9qiSv3 — Vélez Sarsfield (desde ) (@Velez) March 29, 2020

Se trata de un nuevo golpe duro anímico para Centurión, quien hace un par de semanas, sufrió la pérdida de su abuela "Yaya", que estuvo muy presente en toda su infancia y lo llevaba a jugar los partidos en las divisiones inferiores.

"Le debo mucho a ella, fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing", contó en una entrevista hace dos años, y agregó: "Cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no fuera, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela. Ahora no tengo problema que vaya a la cancha".

Vélez se sumó al acompañamiento para su futbolista con un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

