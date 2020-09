River tendrá la vuelta más complicada: tras seis meses parado, jugará por la Copa ante San Pablo en Brasil

El conjunto paulista arrancó de la peor manera (eliminado de la Copa Brasil contra un equipo de tercera división, de local), pero tuvo tiempo para reconfigurarse y gozar un buen presente (aún con Dani Alves y su goleador lesionados): está tercero en el Brasileirao a dos puntos del líder.

Marcelo Gallardo, por su parte, deberá conformar un once con algunas bajas importantes. Por un lado, no podrán estar dos referentes del plantel como Milton Casco (tiene coronavirus) ni Lucas Pratto (padeció una lesión durante uno de los últimos entrenamientos). En tanto, en este mercado de pases el 'Muñeco' perdió a dos jugadores de suma jerarquía: 'Nacho' Scocco (quedó libre y se fue a Newell's) y Juan Fernando Quintero (aunque aún no es oficial, su futuro estará en el fútbol chino).

El encuentro se jugará en el estadio Morumbí, en la ciudad de San Pablo, desde las 19, con el arbitraje del uruguayo Estéban Ostojich y televisación de la señal ESPN.

El puntero de la zona es Liga Deportiva Universitaria de Quito con 6 puntos, mientras que River, San Pablo y Binacional de Perú tienen tres unidades.

Historial entre River y San Pablo

River y San Pablo jugaron ocho partidos oficiales: el 'Millonario' ganó tres, empató tres y perdió dos. Los de Núñez ganaron además el cruce más importante de todos: la final de la Supercopa 1997.

Formaciones:

San Pablo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego, Léo y Reinaldo; Tche Tche, Gabriel Sara, Hernanes e Igor Gomes; Vitor Bueno y Paulinho Boia o Pablo. DT: Fernando Diniz.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri: Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Esteban Ostojich, de Uruguay.

Cancha: Morumbí.

Hora de inicio: 19.00

TV: ESPN.