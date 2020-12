River vs. Godoy Cruz por la Copa Maradona: horario, TV y formaciones

Pinola participó de los trabajos tácticos con el equipo que jugaría ante el elenco de Mendoza el próximo sábado a las 21.30 en la cancha de Independiente y mantendría su lugar en el once inicial.

El ex Chacarita y Racing es el jugador con más minutos acumulados en el plantel de River ya que solo no jugó el segundo tiempo con Banfield y, aunque se especulaba con que Gallardo pondría a Augusto Aguirre, el juvenil no estaría desde el inicio y ocuparía un lugar entre los relevos.

Por otro lado, el cuerpo médico de la institución de Núñez comunicó que los hisopados que se le realizaron a los jugadores y al cuerpo técnico de River dieron resultados negativos con vistas al compromiso frente a Nacional que se disputará en el estadio Libertadores de América.

Este partido marcará la primera vez que Gallardo se mida oficialmente ante su ex equipo ya que fue técnico de Nacional de Uruguay en la temporada 2011/12 en su primera experiencia como entrenador.

Cuándo juegan River vs Godoy Cruz

Sábado 5/12 a las 21.30

Dónde ver por TV River vs Godoy Cruz

Lo transmite TNT Sports

Cómo ver online River vs Godoy Cruz

Si tenes el "pack fútbol", lo podés ver por Flow o Telecentro Play

Formaciones de River y Godoy Cruz

River: Enrique Bologna, Jorge Moreira, Santiago Sosa, Javier Pinola y Fabricio Angileri: Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio y Jorge Carrascal: Julián Alvarez, Federico Girotti y Lucas Pratto.

Godoy Cruz: Nelson Ibáñez; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González y Damián Pérez; Luciano Pizarro, Jalil Elías, Ezequiel Bullaude y Martín Ojeda; Tomas Badaloni y Sebastián Lomónaco o Santiago García. DT: Diego Martínez.