Vuelve la actividad física al aire libre: horarios, restricciones, precauciones y concejos

Se podrá salir a correr, caminar, andar en bicicletas y patines entre las 18 y las 10, de acuerdo con la finalización del DNI, con distanciamiento de dos metros, uso del tapabocas y no más de dos personas juntas. Hay una excepción para los runners, que podrán quitarse el barbijo durante la actividad, pero deberán colocárselo nuevamente apenas lo terminen.

Las personas podrán realizar estas actividades en lugares de cercanía a sus hogares. Está prohibido desplazarse usando autos o el trasporte público para practicarlas en otras locaciones.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad realizará cortes totales de calles para ampliar el espacio peatonal y permitir que la práctica de actividades al aire libre sea más segura. En total serán 14 km lineales y se ubicarán en la inmediaciones de Parque 3 de Febrero (Bosques de Palermo), Parque Centenario, Plaza Arenales, Parque Saavedra, Parque Chacabuco, Parque Patricios, Parque Lezama, Parque Avellaneda y Plaza República Oriental del Uruguay.

Es importante tener en cuenta que el cuerpo tuvo muy poco estimulo en este tiempo es este último tiempo. Por ende, el comienzo debe ser paulatino y para quienes vayan a hacer running es recomendable que realicen la actividad por un espacio de 25 a 30 minutos a un ritmo muy lento y con las pulsaciones lo más bajo posible ya que el retorno debe ser paulatino.

También es aconsejable entrar en calor antes de realizar la actividad y elongar una vez que se termina. Esto, preferiblemente, debe realizarlo cada uno en su casa, por una cuestión de mayor seguridad.

Finalmente, hay dos consejos muy útiles, especialmente para primerizos. El primero es el de llevar hidratación propia para no tener que tocar nada en el camino. El segundo es no subestimar el frío y abrigarse como corresponde, pero no exagerar ya que el cuerpo entra rápidamente en calor.

Cortes de calles para la realización de actividades deportivas en Capital Federal

Plaza Arenales

Corte total en av. Salvador María del Carril entre Gualeguaychú y Mercedes, sin afectar Gualeguaychú.

Corte total en av. Salvador María del Carril entre Bahía Blanca y Joaquín V. González, sin afectar esta última.

Corte total en Mercedes entre Fernández de Enciso y Pareja, sin afectar bocacalles extremas.

Corte total en Nueva York entre Gualeguaychú y Bahía Blanca, sin afectar Gualeguaychú.

Corte total en av. Chivilcoy (sentido noroeste) entre Nueva York, y Asunción sin afectar esta última.

Corte total en Bahía Blanca entre Pareja y av. Lincoln, sin afectar bocacalles extremas.

Corte total en Pareja entre Bahía Blanca y Mercedes, sin afectar bocacalles extremas.

Corte total en av. Chivilcoy (sentido sudeste) entre Pareja y Habana sin afectar esta última.

Parque Chacabuco

Corte total en Curapaligüe entre av. Eva Perón y av. Asamblea, sin afectar bocacalles extremas.

Corte total en av. Asamblea entre av. Curapaligüe y Emilio Mitre, sin afectar Emilio Mitre.

Corte total en Miro entre av. Asamblea y Santander, sin afectar esta última.

Corte total en Hortiguera entre av. Asamblea y Santander, sin afectar esta última.

Corte total en Faraday entre av. Asamblea y Santander, sin afectar esta última.

Corte total en Zuviría entre av. Curapaligüe y Thorne, sin afectar esta última.

Parque Centenario

Corte total en Leopoldo Marechal (lado Parque Centenario) entre av. Patricias Argentinas y av. Díaz Vélez, afectando ambas bocacalles (lado Parque Centenario).

Corte total en av. Díaz Vélez (lado Parque Centenario) entre Leopoldo Marechal y av. Patricias Argentinas, afectando ambas bocacalles (lado Parque Centenario).

Corte total en av. Patricias Argentinas entre Leopoldo Marechal y av. Díaz Vélez, afectando ambas bocacalles (lado Parque Centenario).

Parque Saavedra

Corte total en Pinto entre Manzanares y Paroissien, sin afectar bocacalles extremas.

Corte total en Paroissien entre Zapiola y Pinto, sin afectar Zapiola.

Corte total en Cap. Gral. Ramón Freire entre Vilela y Pinto, sin afectar esta última.

Corte total en Vilela entre Cap. Gral. Ramón Freire y av. Melian.

Corte total en Roque Pérez entre av. García del Río y av. Melián.

Corte total en av. García del Río entre Pinto y Zapiola, sin afectar esta última.

Corte total en av. Melián (lado del parque) entre Roque Pérez y Vilela.

Corte total en av. García del Río entre Roque Pérez y Pinto.

Corte total en Cap. Gral. Ramón Freire entre av. García del Río y Manzanares, sin afectar esta última.

Corte total en Superí entre av. García del Río y Manzanares, sin afectar esta última.

Corte total en Roque Pérez entre Vilela y Besares, sin afectar esta última.

Corte total en Conde entre Vilela y Besares, sin afectar esta última.

Parque Tres De Febrero y Rosedal

Corte total en av. Figueroa Alcorta entre av. Sarmiento y av. Valentín Alsina, sin afectar bocacalles extremas.

Corte total en av. Dorrego entre av. Del Libertador y av. Leopoldo Lugones, sin afectar Av. Del Libertador.

Corte total de las calles internas del Parque Tres de Febrero.

Corte total en Andrés Bello entre av. Ernesto Tornquist y av. Figueroa Alcorta.

Corte total en Agustín Méndez entre av. Figueroa Alcorta y av. de los Ombúes.

Corte total en av. Valentín Alsina entre Olleros y av. De los Ombúes.

Corte total en av. Ernesto Tornquist entre av. De los Ombúes y av. Valentín Alsina.

Corte total en Int. Bunge entre av. Figueroa Alcorta y Andrés Bello.

Corte total en Int. Pinedo entre av. Figueroa Alcorta y Agustín Méndez.

Corte total en John Fitzgerald Kennedy entre av. Del Libertador y av. Pedro Montt.

Corte total en av. Iraola entre av. Sarmiento y av. Infanta Isabel.

Corte total en av. Infanta Isabel entre av. Iraola y av. Del Libertador

Corte total en av. Pedro Montt entre av. Infanta Isabel y av. Iraola.

Corte total en av. Cnel. Marcelino Freyre entre av. Infanta Isabel y av. Dorrego.

Parque Avellaneda

Corte total en av. Directorio entre av. Lacarra y av. Olivera sin afectar bocacalles extremas.

Corte total en Fernández entre av. Directorio y José E. Rodó, sin afectar esta última.

Parque Patricios

Corte total en Dr. René Favaloro entre Monteagudo y Pepirí, sin afectar Monteagudo.

Corte total en Pepirí entre Dr. René Favaloro y av. Caseros, sin afectar bocacalles.

Corte total en Marcelino Champagnat entre Dr. René Favaloro y Pepirí, afectando ambas bocacalles.

Parque Lezama

Corte total en Defensa entre Uspallata y Brasil, sin afectar Uspallata.

Corte total en Brasil entre Defensa y av. Paseo Colón sin afectar av. Paseo Colón.

Corte total en av. Caseros (sentido Este) entre Defensa y Bolívar, sin afectar Bolívar.

Corte total en Dr Enrique Finochietto entre Bolívar y Defensa, sin afectar Bolívar.

Corte total en Balcarce entre av. Brasil y av. Juan de Garay, sin afectar esta última.

Plaza República Oriental Del Uruguay