La madre de Mirko Saric reveló por qué se suicidó el exjugador de San Lorenzo

Tuvieron que pasar 20 años para que su madre Ivana revelara el motivo que llevó a Mirko a tomar esa trágica determinación: “Estaba feliz porque había sido papá. Era una chica del barrio y sabíamos cómo se manejaba cuando él estaba concentrado… La enganchaban con muchos pibes. Nosotros le pedimos que se hiciera un ADN, porque yo quería saber si era realmente abuela. Nunca lo presionamos porque por más que el hijo no fuera de él, lo podía aceptar igual”.

Pasado un tiempo, Mirko accedió a hacer el test de ADN y dio negativo: “Un día me llama con voz de ultratumba y me dice: ‘Mamá, venite urgente para casa’. Cuando llego me muestra los resultados y me dice: ’Tenías razón mamá!’. Lloraba a más no poder. Te juro que en mi vida quise tener la razón. Ojalá hubiera sido de él porque si ese hijo hubiera sido suyo, no se hubiera matado”, le relató Ivana a Infobae.

La madre de Saric aseguró que la situación superó a su hijo, que no sabía cómo volver al club y contarle a sus compañeros lo que había pasado. Además, tenía mucho miedo de lo que le podía gritar en la cancha ya que el ambiente del fútbol es muy machista.

“Ella, la pareja de mi hijo, empezó a insistir, acusaba a mi familia de manipular el ADN y a él de no hacerse cargo como padre”, explicó Ivana, quien aseguró que su hijo estaba muy confundido.