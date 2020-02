Newell's y San Lorenzo buscan meterse en zona copera: hora, formaciones y TV

El encuentro se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa a partir de las 21.10 con Pablo Echavarría como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Newell´s igualó 1 a 1 en su visita a Arsenal en la jornada anterior y además de sumar para entrar en la mencionada zona de Copa, tiene la necesidad de conseguir puntos para alejarse de la zona de Descenso de la cual está muy cerca.

El entrenador Frank Kudelka aún no dio a conocer el equipo que pondrá para recibir a San Lorenzo, pero se estima que no haría cambios y jugarían los mismos once que empezaron disputando el partido en Sarandí mientras que Sebastián Palacios irá al banco de suplentes.

San Lorenzo viene de empatar como local frente a Estudiantes de La Plata, tiene 27 unidades y buscará sumar de a tres para poder ingresar a la zona de clasificación para la Sudamericana 2021 y quedar a una unidad de la de Libertadores.

Si bien el técnico Diego Monarriz no confirmó el elenco que se presentará en Rosario, se supo que no realizará variantes y pondrá al mismo equipo que comenzó jugando el sábado ante el conjunto platense.

Formaciones

Newell´s: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bittolo: Aníbal Moreno, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Colloccini, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Oscar Romero, Diego Rodríguez, Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Ángel Romero y Nicolás Fernández. DT: Diego Monarriz.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Marcelo Bielsa.

Hora: 21.10.

TV: TNT.