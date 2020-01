San Lorenzo aceptó la oferta por Gaich y concretó la mayor venta de su historia

En principio, el jugador, quien está en la Selección argentina Sub 23 en el Preolímpico de Colombia, iba a regresar a Buenos Aires para someterse a la revisión médica a cargo de los enviados del Brujas, pero por el momento ese trámite quedó en suspenso.

Los dirigentes de Brujas estuvieron con sus pares de San Lorenzo porque quieren llevarse a Gaich cuanto antes, pero el delantero se irá a Europa tras el Preolímpico.

Desde que debutó en agosto de 2018, Gaich disputó 23 partidos con San Lorenzo y marcó 7 goles, pero su mayor desempeño lo hizo en las juveniles de la Selección argentina.

El club belga quiere que el delantero esté en el plantel que conduce Philippe Clement una vez que termine su participación con la Selección argentina Sub 23.

El pase de Gaich le reportará a San Lorenzo 14 millones de dólares limpios, y será la mayor transferencia en la historia del club.

