Sebastián Villa denunció por falso testimonio a la joven que lo acusó de abuso sexual

Tras su declaración indagatoria del jueves ante la fiscal Vanesa González, Villa respondió que con Doldán tuvieron "relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos".

Además, señaló que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos y que fueron expuestos por la víctima, pertenecen a una cuenta no verificada a la que Villa desconoce como propia.

"No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve", aseguró Villa en el escrito.

Asimismo añadió: "Fui juzgado por cierta opinión pública que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto".