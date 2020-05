Sergio Agüero está "con miedo" por el posible retorno de la Premier League

El Kun afirmó que cumple con el aislamiento en su casa y se encuentra acompañado únicamente por la novia, pero, a pesar de esto, señaló sobre la posibilidad de ser un asintomático: "Lo que digo es que el contagio es muy raro. Es difícil. Hay gente que lo tiene (al coronavirus), no tiene síntomas y quizás te contagia. Por ahí yo tengo la enfermedad y no me doy cuenta, no siento nada".

En ese sentido, apuntó: "Cuando vuelva todo (el fútbol) me imagino que vamos a estar un poco tensos, con cuidado. Al mínimo que uno se sienta mal vamos a pensar: ¿qué pasó acá? Espero que pronto se encuentre una vacuna para que esto se termine".

Según lo señalado por el diario británico The Sun, la Premier League podría empezar el 12 de junio, mientras que los equipos volverían a los entrenamientos el 18 de mayo, fecha en la que el primer ministro Boris Johnson proyecta una reducción de la cuarentena.

Si bien aún se encuentra en etapa de análisis, trascendió que este campeonato local se disputaría en canchas neutrales, sin público y todos los futbolistas deberían utilizar máscaras especiales para evitar contagios.