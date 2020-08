Inter y Sevilla juegan la final de la Europa League: hora y TV

El Inter viene de dejar en el camino al Shaktar Donetsk tras golearlo por 5 a 0 con una gran actuación de Martínez, quien convirtió dos de los tantos. Mientras que el Sevilla dio el golpe al eliminar al Manchester United en semifinales tras vencerlo por 2 a 1.

Embed

En la previa al partido Martínez aseguró que quiere "intentar ganar" su primer título con el elenco italiano, el cual considera que es "muy especial" y señalo: "Es la primera final para mí y podría ser el primer trofeo de mi carrera".

Embed

"Estamos muy cerca de lograr uno de nuestros objetivos, levantar un trofeo, y eso es lo principal. Esperemos que nuestro último partido de la temporada sea un gran día, y traigamos el trofeo de vuelta a Italia", expresó.

Además el ex Racing tuvo palabras de elogio para el entrenador Antonio Conte: "Siempre le estaré agradecido porque en cuanto llegó a Inter me llamó, cuando estaba de vacaciones después de la Copa América. Es un entrenador que confía en mí y que me ayudó a crecer".

Por su lado, Banega vivirá una jornada especial debido a que será su último encuentro en el Sevilla, señaló que cuando regresó al equipo español su "mayor sueño" era poder jugar otra final y dijo: "Ahora toca jugarla, pelearla e intentar llevarnos el título".

"Me emociono porque llegan los últimos 90 minutos y cuando pasen esos 90 minutos ojalá pueda irme satisfactoriamente, agradecido a toda la gente y con un título", afirmó el exjugador de Boca.

También indicó: "Uno quiere conseguir la copa por todo lo que es el club. Uno no piensa en ser historia, sino en levantar el título por el club y por nosotros".

Probables formaciones:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Jules Koundé, Diego Carlos y Sergio Reguilón; Éver Banega, Fernando y Joan Jordán; Suso, Youssef En-Nesyri y Lucas Ocampos. DT: Juln Lopetegui.

Inter: Samir Handanovič; Diego Godín, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni; Danilo D’Ambrosio, Nicolo Barella, Marcelo Brozović, Roberto Gagliardini y Ashley Young; Lautaro Martínez y Romelu Lukaku. DT: Antonio Conte.