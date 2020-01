Super Bowl: viajar a la final cuesta entre u$s6 mil y u$s45mil

Seguramente las 75.000 localidades del Hard Rock Stadium estarán colmadas y el argentino que a último momento decidió no perderse este megaevento deportivo deberá desembolsar por tres días de estadía entre u$s 6.000 y los u$s 45.000 entre pasaje aéreo de ida y vuelta, alquiler de un auto, alojamiento, comidas y ticket para el partido. Desde Ezeiza a Miami, viajando mañana y regresando el lunes, sin escalas, se pueden conseguir pasajes rondando los u$s1.220 y u$s 1.750. Con escalas, el precio disminuye, aunque no de manera considerable.

Los precios para alquilar un auto en el aeropuerto de Miami oscilan entre u$s 310 (por un utilitario de gama baja) y u$s 1.280 por decantarse por un coche de gama alta con todos los extras. En ambos casos el alquiler está calculado para los tres días. En cuanto al alojamiento existen opciones para todos los gustos y bolsillos para alojarse en Miami. Desde una económica noche en algunas de las casas que ofrece la plataforma Airbnb, que oscilan entre los u$s 42 y los u$s 810 por noche (entre u$s 150 y u$s 2400) hasta los u$s 3600 por las tres noches que cuestan algunos de los mejores hoteles de la ciudad.

También hay que pensar en alimentarse y por tres días se puede gastar entre los us$120/u$s150 hasta u$s300 (una de las alternativas más cara) durante toda la estadía.

Con respecto a las entradas, en la página oficial del Súper Bowl aún hay disponibles para ser uno de los afortunados que vivirá en directo este evento deportivo. Desde u$s 4.750 se puede seleccionar uno de los pases con visibilidad reducida. Si el presupuesto es mayor, se pueden barajar más opciones, desde el precio mencionado hasta los u$s 31.200.

No obstante, los boletos suelen bajar de precio un día antes del partido e incluso horas antes del match, como sucedió en la edición del 2013, cuando se midieron San Francisco contra Baltimore y los valores bajaron de 2.516 a 1.551 dólares el mismo día del juego. En cambio, los que fueron previsores y compraron con anticipación paquetes para ver la final del Súper Bowl tuvieron que pagar mucho menos.

Por ejemplo, 4TOURISTS (especialista en grandes eventos deportivos desde el año 2013 y agencia de viajes autorizada para vender los paquetes de la NFL, tanto para todos sus partidos regulares como para la final del Súper Bowl) agotó los 25 paquetes que tuvieron un precio promedio de u$s 3.500. Los mismos consistían en 3 noches de hotel en el The Luxery Suites Hotel, de 4 estrellas, con desayuno incluído, traslado al partido y un ticket con buena ubicación. Los aéreos y las comidas, como así mayor cantidad de días en la estadía quedan excentos del paquete.

Los responsables de la agencia informaron que este año, por la crisis, se vendieron menos paquetes. Estos mismos paquetes están siendo revendido en Estados Unidos por u$s 10.000 por persona. Esta será la 11° vez que Miami será sede de la final de la NFL: la última fue en 2010, cuando tuvo como protagonistas a New Orleans Saints (campeón) e Indianapolis Colts.