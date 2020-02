Aldosivi logró mucho más que un triunfo ante Banfield

El "Tiburón" se impuso con un gol de cabeza de Facundo Bertoglio, a los 26 minutos del primer tiempo, que le permite tener un poco de aire y salir de la zona del descenso, donde, por el momento, ingresó Colón de Santa Fe.

Banfield hace tres fechas que no gana y su promedio del descenso no es muy elástico, por lo que si no levanta su producción podría comprometerse.

En la próxima jornada Aldosivi recibe a San Lorenzo, mientras que Banfield visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.