Desprolijidad, egoísmo y búsqueda de poder: la Superliga quedó atrapada en el laberinto de los clubes

"No le encuentro la punta al planteo de los que quieren postergar la reanudación del torneo, me gustaría escuchar otras voces y entender lo que plantean porque no hay otro momento para jugar los partidos", señaló el dirigente "millonario".

Brito, quien también ocupa un lugar en el Comité Ejecutivo de la Superliga, fijó la posición del club de Núñez en relación a la postura de algunos clubes que prefieren demorar el reinicio del torneo.

En tal sentido, Brito indicó que "debemos ser serios porque estamos por vender los derechos internacionales y hay que hacerlo bien por 10 años, y resulta que le vamos a vender algo que por ahí no empieza ahora".

"Por lo menos, cuando vamos a la Superliga hay que dejar de lado el sombrero de nuestros clubes y pensar en el bien del fútbol y en la gente, en los jugadores y en los técnicos que se preparan para una fecha. Y eso se debe respetar", aclaró.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, ya se había pronunciado en contra de la postura de postergar el arranque de la Superliga, y en ese sentido también se refirió Brito.

"Acá la preocupación es de todos, de la televisión, de los clubes, de los sponsors que pagaron para un torneo que empezaba de un modo, tanta incertidumbre es una dificultad para todos", enfatizó.

River, no obstante, comenzará el año de manera oficial el próximo domingo ante Independiente, en un partido pendiente de la fecha 14, pero lo que desean hacer algunos dirigentes de otros clubes es "patear" dos semanas para adelante la reanudación del mismo.

Esto haría que, por ejemplo, en lugar de reiniciar el torneo visitando a Godoy Cruz en Mendoza lo haga frente a Unión de Santa Fe.

Talleres se suma al reclamo

El entrenador de Talleres de Córdoba, Alexander Medina, cuestionó la posibilidad de que se retrase el reinicio de la Superliga, al señalar que "empezar en otra fecha que no sea la pautada le quita seriedad al torneo".

"Nosotros queremos arrancar el 26 de enero, para eso nos preparamos. Otra medida afectaría la credibilidad del campeonato", continuó el DT "albiazul" en una entrevista que brindó a TyC Sports.

El entrenador uruguayo había dirigido previamente una nueva práctica del plantel profesional en el predio Amadeo Nuccetelli, con los jugadores que se preparan para afrontar la vuelta a la actividad el próximo 26 de este mes visitando a Defensa y Justicia.

Por el momento, la dirigencia del club de barrio Jardín no sumó ningún refuerzo al plantel, que tampoco tiene bajas para la última parte de la Superliga.

Atlético Tucumán pide sinceridad

El presidente de Atlético Tucumán, Marcelo Leito, adelantó que tienen que decidir si quieren "volver" a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o "seguir" en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Hay que discutir si queremos volver a la AFA o seguir en la Superliga. Yo no quiero volver a una AFA donde hay que golpear la puerta para que nos den un cheque a 60 días", afirmó el dirigente tucumano en una nota con TyC Sports.

Además, el directivo, que es vocal en el Comité de la Superliga, destacó que "la Superliga hizo muchas cosas buenas, hoy es mucho más transparente".

En relación a la posible postergación de la reanudación de la Superliga, prevista para el viernes 24, Leito contó: "Nosotros ya tenemos comprados los pasajes para jugar el domingo 26 contra Racing. Armamos la logística con bastante tiempo".

Atlético Tucumán marcó su postura de comenzar la Superliga en la fecha acordada y votada en diciembre del año pasado aunque el presidente aclaró que acatarán lo solicitado "por la mayoría".

De hecho, según le informaron a Télam desde Superliga, el partido programado para el domingo, a las 19.10, entre Independiente y River en el estadio Libertadores de América se jugará, tal como está previsto.

Sin embargo, la reunión del jueves que viene en las oficinas de Puerto Madero establecerá si el 24 de enero se reanudará la competencia. En principio, la resistencia de un sector de clubes, liderada por Lanús, Boca y San Lorenzo, pareciera inclinar la balanza para la negativa.

La excusa visible del sector que pide la postergación es el Preolímpico Sub 23, que se jugará en Colombia entre el 18 de enero y el 9 de febrero, aunque por lo bajo piden la vuelta a la AFA y la inmediata salida de Mariano Elizondo, CEO de la Superliga, y un nuevo esquema de distribución de ingresos de la televisión.

Además de Boca, Lanús y San Lorenzo, ahí están Independiente, Racing, Huracán, Argentinos, Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Banfield, Colón, Aldosivi, Arsenal y Central Córdoba.

Del otro lado se pararon River, Vélez, Newell's, Talleres, Atlético Tucumán, Defensa Justicia, Unión, Patronato y Godoy Cruz.

En el caso de posponerse las fechas 17 y 18 -entresemana- se comenzará con la programación de la 19na. y estas dos quedarán como últimas jornadas del certamen.