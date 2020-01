Gimnasia necesita ganar ante un Vélez que quiere pelear el título: hora, TV y formaciones

El "Lobo" es es equipo más complicado en la tabla del descenso, necesita sumar la mayor cantidad de puntos y esta semana el equipo fue conducido por Sebastián Méndez ante la ausencia de Diego Maradona, que viajó Venezuela.

El cuerpo técnico no definió el elenco que jugará ante Vélez y, de las caras nuevas que llegaron al elenco platense, estarían en el once titular el arquero Jorge Broun y el delantero Lucas Barrios.

Embed

Los otros refuerzos son: Paolo Goltz, Maximiliano Cuadra, Harrinson Mancilla, Matías Pérez García y Jonathan Agudelo.

Por su lado, Vélez está a dos unidades de la cima y el técnico Gabriel Heinze no dio a conocer el equipo que jugará en La Plata, pero no contará con Ricardo Centurión, quien ayer firmó su contrato a préstamo por seis meses proveniente de Racing, y luego fue confirmado por el propio club que no está en la lista de concentrados.