San Lorenzo vs Estudiantes: hora, TV y formaciones

El encuentro se jugará a partir de las 19.40 en el estadio Pedro Bidegain, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

San Lorenzo no quiere perderle pisada a la cima y para mantener la ilusión de lograr el título, el técnico Diego Monarriz piensa en algunos cambios en relación a lo que venía mostrando en los partidos de la pretemporada.

Si bien aún no lo confirmó, Monarriz colocaría a tres de los cuatro refuerzos que llegaron al elenco de Boedo y el único que no será de la partida en el once titular es el arquero Fernando Monetti.

Los que sí estarían son Alejandro Donatti, quien compartiría la zaga central con Fabricio Coloccini, Diego Rodríguez formaría un doble cinco junto a Gerónimo Poblete y Nicolás Fernández acompañaría arriba a Ángel Romero.

Después de 15 años, Mascherano vuelve a jugar en un equipo de Argentina

El mediocampista Javier Mascherano, quien arribó a Estudiantes de La Plata procedente del Hebei Fortune, volverá a jugar un partido oficial en el fútbol argentino después de casi 15 años.

El futbolista de 35 años había disputado su último encuentro en Argentino jugando para River y el mismo se llevó a cabo el 3 de julio de 2005 cuando el elenco de Núñez se enfrentó ante Huracán de Tres Arroyos con victoria por 1 a 0.

Además el entrenador Gabriel Milito pondría en el once inicial al delantero Martín Cauteruccio, que llegó al club platense tras su paso por Cruz Azul de México, y también sería titular Lucas Rodríguez, quien retornó de su préstamo en DC United.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Oscar Romero, Gerónimo Poblete, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Ángel Romero y Nicolás Fernández. DT: Diego Monarriz.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Juan Fuentes, Iván Erquiaga; Iván Gómez, Javier Mascherano, Enzo Kalinski; Ángel González, Martín Cauteruccio y Lucas Rodríguez. DT: Gabriel Milito.