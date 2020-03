Vélez y Godoy Cruz se ponen al día en la Superliga

Embed

El partido se disputará en el estadio "José Amalfitani" de Liniers a partir de las 19:00, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de Fox Sports Premium.

El "Fortín" viene de dos triunfos seguidos (Arsenal y Argentinos), sin recibir goles y, además del envión anímico que significó avanzar agónicamente a la segunda rueda de la Copa Sudamericana, hace seis que no pierde como local.

Los dirigidos por Gabriel Heinze tienen 36 puntos, en un lote de equipos que incluye a Lanús, Racing, Argentinos y Rosario Central, seguidos de cerca por Newell´s (35), y por detrás de River y Boca, que definirán el título.

Si bien la clasificación a las Copas internacionales 2021 se definirán luego de la Copa de la Superliga, para Vélez subirse al podio sería un gran logro para respaldar el trabajo de Heinze, que no podrá tener a Lucas Janson.

En tanto, el "Tomba" mendocino vive un presente malo, sin poder salir del último puesto en la Superliga (12 puntos), y si bien no tienen problemas con el promedio, si se mantienen para la próxima temporada representará un problema.

El entrenador Mario Sciacqua no podrá contar con el delantero uruguayo Santiago García y además dejará en Mendoza al defensor Tomás Cardona y al mediocampista Juan Andrada.

"En este partido tiene que haber una muestra de carácter y rebeldía. Vamos a armar un equipo corredor, competitivo. Los que salen no son los responsables, es de todos. Me contratan para tomar decisiones y no son volantazos. Necesitamos tener un equipo intenso, que presione y ataque", pidió Sciacqua.