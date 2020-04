El argentino que empujó al surf a los Juegos Olímpicos y los detalles de la suspensión de Tokio 2020

-Sí, claro. El tema se venía hablando en los pasillos del COI y antes de tomarse la decisión, las 32 federaciones tuvimos dos teleconferencias. Todos queríamos ver si podíamos mantener las fechas del 2020 pero estuvo claro que no podían realizarse. Tampoco servía seguir demorando la decisión. Desde que está Bach, el Comité Olímpico ha hecho grandes avances por un mundo mejor, con acciones humanitarias y ambientales, accionando en áreas en las que antes no participaba. En un momento estuvo claro que había que preservar la vida. Es genial tener líderes como Bach, que toma decisiones a tiempo. Primero siguió un camino razonable, esperar un mes para ver cómo seguía la pandemia, si se estabilizaba o surgía una cura, pero se dio cuenta que esto era incontenible y cambió. Esa es una virtud no muy usual, sobre todo en los que ejercen el poder. Espero que podamos realizarlos en el 2021.

-¿Tenés dudas? ¿Te gusta la nueva fecha?

-No es fácil saber cómo seguirá el virus. Estamos frente a algo que nunca vimos ni enfrentamos. Pero bueno, son 16 meses, un tiempo razonable. La fecha está perfecta, apenas un día de diferencia con el comienzo original.

-¿Y para el surf tiene algo de bueno que se estire un año? Porque tenías pensado impactar al mundo con una fiesta en la playa, hacer algo mucho más grande que una competencia de surf en el agua. ¿Te cambia algo?

-Sí, tiene un costado positivo. Hay más tiempo para pulir cosas y eso es bueno. Un año después, nada puede salir peor. Porque queremos que nuestro Festival Olímpico sea perfecto. Lo haremos en la playa, una celebración, con música en vivo, comida sana, ambientalismo, yoga, nuestra cultura y estilo de vida, nuestro amor y respeto al mar… Será una embajada del surf en el mundo, queremos celebrar que habrá 40 atletas que serán olímpicos siendo surfistas, y lo serán por el resto de sus vidas. Eso es lo hermoso, lo que nadie creía que sucedería.

-Me hablás de la pandemia como una ola inesperada.

-Shaun Tomson, un campeón mundial sudafricano, me aconsejó una vez que nunca le diera la espalda a la ola. Quería decirme, primero, que nunca abandonemos el mar, que lo cuidemos, pero también era una cuestión técnica: un surfista siempre debe mirar la ola que viene. Si no la mirás te podés llevar fea sorpresa. Y acá es igual. Esta es una ola que nunca vimos, en dimensión, duración y velocidad. Por eso debemos mirarla más que nunca. Y enfocarnos para enfrentarla exitosamente.

