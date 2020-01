Las promesas del surf argentino estuvieron de fiesta en Mar del Plata

View this post on Instagram

Ayer terminó la primera fecha del circuito Nacional, y pude quedar campeona en U18 y U16 en el #QuikRoxyYG20 . . A pesar de la agresión física, verbal y amenazas que pasé dentro del heat tras haber tenido un fuerte choque, me pasó por arriba con su tabla, un señor mayor de nombre Juan Carlos Antonena “el matero” de la playa del aquarium. Tengo un golpe en el pómulo derecho, un golpe en la espalda y uno en la tibia de la pierna derecha, y lo que más me duele es que no me pidió disculpas, al contrario, me insultó y amenazó. No puedo entender como personas de Mar puedan comportarse de esa manera, y sobre todo con menores. Dicha persona se encontraba surfando en el area de competencia, a pesar de haber sido avisando reiteradas veces por el locutor del evento a que dejara libre el area, nunca hizo caso. PERO YO LO DISCULPO, el karma existe, y todo cae por su propio peso. . Gracias a mi familia por el apoyo incondicional, Gracias @martinpasseri por la seguridad que me das, y a mis amig@s por alentarme en todo momento ⚡️. . GRACIAS MAR POR TODO LO QUE ME DAS