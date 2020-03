El tenis vuelve a cancelar sus circuitos por el avance del coronavirus

En un comunicado conjunto, las dos asociaciones aclararon que los rankings de los jugadores quedarán congelados durante ese período y hasta nuevo aviso.

Esta decisión afecta directamente a los Masters 1000 o Premieres de Madrid y Roma, más los femeninos de Estrasburgo y Rabat y a los masculinos de Munich, Estoril, Ginebra y Lyon.

En un principio y por el avance del coronavirus en Europa, la ATP había parado el circuito hasta la semana del 20 de abril, mientras que las mujeres volverían a jugar el 3 de mayo, pero ahora decidieron unirse en la decisión de retornar a la actividad.

Esta noticia se da un día después que los organizadores de Roland Garros, el Grand Slam que se juega en mayo en París, anunciaron la postergación para el 20 de septiembre.

De esta forma, la ATP y la WTA, así como el circuito Challenger, el ITF y el ITF World Tour y todos sus circuitos, dieron por cancelada toda la gira de polvo de ladrillo.

ITF announces further postponements in response to the ongoing COVID-19 pandemic