La matemática se pone al servicio del tenis

Necesidad de aprendizaje. Cada vez que intento hacer un cambio o una mejoría en un jugador tiene como objetivo lograr algo que hoy no puede o que considero que puede hacerlo mejor. ¿Le digo al jugador lo que tiene que mejorar? No. ¿Qué hago? Le pido que haga lo que considero que sin una mejoría no va a poder hacer, si lo logra quizás no necesite ese cambio, lo haga solo o lo resuelva de una manera que yo no había pensado. Pero si no logra el objetivo, empezarán sus preguntas, sus pruebas y empezará a estar maduro para hacer la mejoría, porque tendrá la necesidad del aprendizaje. Un ejemplo, considero que mi jugador necesita un segundo saque que pique más alto y sea profundo, para esto creo que debe hacer un trabajo diferente con sus piernas, pero no se lo digo En las prácticas marcamos donde hace su segundo pique la bola, puede ser en el piso o llegar al alambre del fondo, le pido al jugador que la pelota tenga su segundo pique más lejos o toque más alto el alambrado del fondo. Y aquí empieza lo interesante, porque lo intentará y si estoy acertado y no lo logra, comenzarán sus preguntas y tendremos terreno fértil para el aprendizaje. La motivación para aprender es generar la necesidad de adquirir una nueva herramienta, ¿Para qué necesito ese cambio? Debe ser la pregunta que el jugador pueda responder convencido Después nos queda la tarea de trasladar esas mejorías a la competencia, es muy importante monitorearlo, porque quizás los rendimientos sean disímiles. Si encuentran a alguien que logra trasladar todos los progresos del entrenamiento a la competencia están en presencia de un crack @tenisalbamonte #GSM