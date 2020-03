Tenis: se desató una guerra entre torneos por el calendario de partidos

Roland-Garros on Twitter ⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Esta modificación de fechas situó al torneo una semana después de la final del US Open, además de superponerse con otras competiciones del circuito masculino de la ATP en Metz, St. Petersburg, Chengdu, Sofía y Zhuhai.

La repuesta de otro torneo grande del tenis no tardó en llegar: el US Open, que se disputa en septiembre de cada año, confirmó que –por el momento- no evalúan modificar su fecha de inicio en el calendario: el 24 de agosto, con finalización el 13 de septiembre.

US Open Tennis on Twitter An update on the 2020 US Open. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD — US Open Tennis (@usopen) March 17, 2020

"En un momento en el que el mundo se está uniendo, tal decisión no debe tomarse unilateralmente. La USTA sólo lo haría en consulta con los otros Grand Slam, la WTA y la ATP, la Federación Internacional de Tenis, y nuestros socios, incluida la Laver Cup", reprochó el Abierto de los Estados Unidos.

Otro torneo que entra en conflicto es la Laver Cup, copa que organiza el suizo Roger Federer del que participan los mejores jugadores de Europa que compiten entre equipos.

Prevista para del 25 al 27 de septiembre, sus organizadores confirmaron que el torneo seguirá adelante pese a cambio de fecha de Abierto de Francia.

Laver Cup on Twitter Laver Cup statement on schedule. pic.twitter.com/wMWUVOnhtz — Laver Cup (@LaverCup) March 18, 2020

“Estas fechas (las nuevas de Roland Garros) se superponen con las de la Laver Cup 2020, ya con todas las entradas vendidas y prevista del 25 al 27 de septiembre en el TD Garden de Boston. En este momento queremos que nuestros aficionados, patrocinadores, televisiones, trabajadores, voluntarios, jugadores y la gran ciudad de Boston sepan que nuestra intención es que la Laver Cup se desarrolle en las fechas en las que está prevista”, respondieron a través de un comunicado.

¿Qué dice la Asociación de Tenis?

Por su parte la Asociación de Tenis de Estado Unidos (USTA) anticipó que evalúa cambiar de fecha el US Open, aunque no dejaron de remarcar la forma en la que Roland Garros tomó la decisión: “Reconocemos que la decisión de un potencial aplazamiento no debe tomarse unilateralmente. Solo se tomaría tras consultar con los otros torneos de Grand Slam, la ATP, la WTA, la ITF y otros organizadores, entre ellos el de la Laver Cup”, sentenciaron.