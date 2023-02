The Best 2022 en VIVO: Lionel Messi ya pasó por la alfombra verde

Live Blog Post

Habló el Dibu Martínez antes de la entrega

En la previa de la entrega de los premios The Best, Emiliano Martínez aseguró que no estaba nervioso por la ceremonia y expresó: "Estoy ilusionado, pudimos estar en las categorías mejor jugador, arquero e hinchada", sostuvo el arquero argentino.

Además expresó su deseo de celebrar luego de la entrega de los premios: "Si Dios quiere, festejaremos todos juntos".

Por otro lado, al ser consultado sobre si había hablado con Lionel Scaloni sobre su renovación con la Selección argentina, explicó no habían tocado el tema ya que habían estado con sus familias pero sentenció: "Sin él no hay Scaloneta".