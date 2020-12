Hoy se entregan los 'The Best' de la FIFA: Lewandowski quiere destronar a Messi El polaco Roberto Lewandowski buscará quedarse este jueves con el premio The Best FIFA Football Awards 2020 al mejor futbolista de la temporada, categoría en la que competirá con Lionel Messi (último ganador) y el portugués Cristiano Ronaldo. En tanto, Bielsa competirá por ser el mejor entrenador y también se anunciará el premio Puskas al mejor gol del año.