Tottenham avanzó en la FA Cup con los goles de Lo Celso y Lamela

Lo Celso abrió el marcador (PT 3m) en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres con una buena definición. El ex Rosario Central aprovechó el error del arquero español Tomás Mejías Osorio en un pase con el pie que tenía como destino a un compañero.

Lamela aumentó la ventaja (PT 15m) a través de la presión que ejerció en ataque. El ex River definió cruzado ante la salida del arquero español Tomas Mejias Osorio.

El irlandés George Saville (ST 38m) señaló el descuento que puso suspenso al partido en los minutos finales.

El arquero Paulo Gazzaniga fue titular junto con Lo Celso y Lamela para el equipo dirigido por el portugués Jose Mourinho en el desquite, denominado "replay" en Inglaterra, luego del empate 1 a 1 en Middlesbrough.

Desde la edición de 2017 que dos argentinos no marcaban goles para un mismo equipo en FA Cup. La vez anterior ocurrió con los tantos de Pablo Zabaleta y Sergio Agüero para Manchester City ante Huddersfield.

El ex atacante de River Lucas Boyé marcó un tanto para el triunfo de Reading, de la segunda división, ante Blackburn, de la tercera categoría, por 2 a 0 que significó el pase a la siguiente fase. Boyé anotó el primero y el inglés Jordan Obita hizo el segundo.

Right foot not needed #EmiratesFACup @SpursOfficial pic.twitter.com/wdjCxmpXuS

The Emirates FA Cup on Twitter

El resto de los replays fueron: Coventry 3-Bristol Rovers 0; Newcastle 4-Rochdale 1; Shrewsbury 1-Bristol City 0.

Miércoles: Carlisle-Cardiff; Manchester United-Wolverhampton.

Postergado: Tranmere-Watford.

Los enfrentamientos programados para los 16avos de final son:

Yeeeeah Boyé .1️⃣ up for the #Royals at Bloomfield Road