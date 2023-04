Universitario de Lima, rival de Gimnasia, empata por el torneo peruano

El elenco 'crema' se alistó con mayoría de titulares y formó con José Carvallo; Aldo Corzo, el paraguayo Williams Riveros (ex Temperley) y el argentino Matías Di Benedetto (ex Almagro y Central Córdoba de Santiago del Estero); Hugo Ancajima, el bonaerense Martín Pérez Guedes (ex Olimpo de Bahía Blanca), el chileno Rodrigo Ureña y Nelson Cabanillas; Piero Quispe; el rosarino Emanuel Herrera (ex Argentinos Juniors y Patronato) y el uruguayo Luis Urruti.