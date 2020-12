Vélez recibe a Estudiantes y su nuevo entrenador

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de esta fase del certamen, comenzará a las 19:20 en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación del canal TNT Sports.

Vélez, con la mira puesta en la primera semifinal de la Copa Sudamericana, que disputará el próximo miércoles 6 de enero frente a Lanús, buscará continuar por la senda del triunfo tras derrotar a Racing y a Central Córdoba en las primeras dos jornadas.

El "Fortín" acumula 6 puntos al igual que la "Lepra", mientras que Racing acumula 4 unidades y todos los equipos restantes del grupo -Estudiantes, Central Córdoba y Godoy Cruz- suman 1.

Por el lado del "Pincha", no contará con el "Chavo" Desábato en el banco de suplentes debido a que en la semana renunció a su cargo luego de enterarse que los dirigentes se encontraban negociando la llegada del actual entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo "Ruso" Zielinski.

"Sebastián (Verón) en Rosario nos dio fuerzas para seguir. Después me entero que habían hablado con otro DT, eso afecta a lo humano. Las formas no me gustaron", explicó el ex marcador central en conferencia de prensa después de que Estudiantes perdiera 2 a 1 contra Defensa y Justicia por un cotejo pendiente de la extinta Copa de la Superliga.

Por ese motivo y de forma interina, el actual coordinador de las divisiones juveniles y director técnico de la Reserva, Pablo Quatrocchi, será quien se hará cargo del equipo este lunes.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del partido:

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente; Lautaro Gianetti, Luis Abram y Miguel Brizuela; Pablo Galdames y Ricardo Álvarez; Ricardo Centurión, Lucas Janson, Agustín Bouzat; y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo y Nicolás Pasquini; David Ayala; Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Diego García y Mauro Díaz; y Leandro Díaz. DT: Pablo Quatrocchi.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Jorge Baliño.

Hora: 19:20. TV: TNT Sports.