Verón sobre Maradona: "El tiempo cura las heridas"

La "Brujita" mantuvo una charla de fútbol en el programa 90 Minutos de Fox Sports y aseveró que en un imaginario podio "César (Menotti) es el dos y Alejandro (Sabella) el tercero, porque fue el que después de muchos años nos hizo vivir y sentir las cosas que sucedieron con las generaciones del 86 y el 90".

Al ampliar su concepto sobre la selección de Bilardo afirmó que "Carlos tuvo la posibilidad de trabajar más en el día a día, porque la mayoría de los jugadores estaban acá en el país, hoy eso es imposible".

La máxima figura de Estudiantes también elogió a Alfio Basile: "Hay que ver los procesos pero al 'Coco' no lo podemos dejar afuera de los primeros planos, porque fue el último técnico que ganó algo con la Selección y más allá de todo los triunfos te llevan a quedarte con los mejores recuerdos".

"Bilardo está claro que tenía algo innato desde su época de jugador para ser el técnico que después logró ser, y estoy seguro que eso que él traía lo reforzó con Osvaldo (Zubeldía) por todo lo que me cuentan acá en el club. Esos viajes en tren que hacían de Buenos Aires a La Plata todos los días, más las concentraciones y el tiempo compartido lo terminaron de formar", sentenció el presidente albirrojo.

Verón también repasó los procesos de sus tres mundiales, donde contó que "en el 98 teníamos mucha juventud y también jugadores importantes, aunque creo que nos faltaron Claudio Caniggia y Fernando Redondo. Estoy seguro que con ellos en el plantel otra pudo ser la historia de ese equipo".

Más adelante agregó que "después están los detalles. En el partido con Holanda era todo muy parejo. Antes del gol de ellos y de la expulsión de Ariel (Ortega), Gabriel (Batistuta) pega una pelota en el palo, que dio en la parte interna y no entró, son cosas del fútbol".

El exfutbolista reconoció que "tal vez nos faltó una charla con Daniel (Passarella) pero yo tenía 22 años y la mayoría éramos muy jóvenes, yo quería jugar. A Daniel lo veíamos como un jefe, como una figura más paternal".

Al opinar del Mundial del 2002 manifestó que "salió todo muy mal, con un equipo que llegó seis meses antes en una gran forma pero para el mundial tuvimos una preparación muy corta, hubo jugadores tocados, como Ayala, el Cholo, yo. Tuvimos muchos partidos a lo largo de la temporada, no llegamos al ciento por ciento y no se pueden dar ventajas".

"Marcelo (Bielsa) tenía una forma de jugar y de trabajar que no la iba a cambiar. Eso lo sabíamos, el confió en los jugadores que le habían rendido pero no llegamos bien. Lo que te da bronca es que mucha gente, que no sabe nada de fútbol, se queda con que diste mal un pase o un gesto y no saben todo lo que pasó", añadió Verón.

Por último, al tocar el tema de su tercer mundial, el de Sudáfrica 2010, puntualizó que "ahí fue lo que fue, nos agarró en una etapa determinante un equipo que estaba mucho mejor preparado que el nuestro".

Su relación con Maradona tras esa copa del mundo

En aquel Mundial (2010) Verón viajó, dicho por el técnico Maradona, como un baluarte del equipo y luego jugó poco y no estuvo en el partido de la eliminación. Eso generó una pelea entre ambos porque Verón se sintió “traicionado” por los dichos anteriores del entrenador, que después llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata, clásico de Estudiantes, y siguieron los ataques. Hoy la puerta a una posible reconciliación con Diego Armando Maradona, con quien tuvo varios cruces en el último tiempo, al asegurar que "el tiempo cura todas las heridas".

"Respeto obviamente a Diego, nosotros crecimos en una época increíble del fútbol argentino, levantándonos temprano para ver el Nápoli de Maradona. Yo fui a jugar a Italia porque había ido Maradona", manifestó Verón en diálogo con la señal de cable Fox Sports.

Messi Verón Verón junto a Messi durante el Mundial 2010, donde nació el primer cortocircuito con Maradona.

Y agregó: "A mí, algún entredicho o lo que diga sobre mí, no me va a cambiar nada lo que siento y lo que me dio como jugador. Tuve suerte de compartir equipo y fue lo mejor".

"El último recuerdo que tengo de mi papá como jugador es con Maradona en la cancha. Esas cosas, más lo que me dio en la infancia, son difíciles de borrar", insistió el mandatario del "Pincha".

Respecto a las diferentes declaraciones del entrenador de Gimnasia de La Plata, Verón puntualizó: "El tiempo cura toda herida y trae de nuevo esos vínculos. No estoy peleado con Maradona y nunca tuve ninguna palabra, quizás sí una contestación".

"No me gusta que me falten el respeto y menos un jugador de fútbol. Es feo escuchar que te tiraste para atrás en un partido", expresó sobre las acusaciones referidas al partido del Mundial de Corea-Japón 2002 contra Inglaterra, cuando él jugaba en Manchester United.

Sobre ese tema, concluyó: "Es una discusión que queda para gente que entiende poco de fútbol y se queda con diez pases malos que das en un partido".