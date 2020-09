Triatleta dejó pasar a rival que se equivocó de ruta a metros de la llegada

“Al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía. No debió de ver el desvío a meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el caso es que se lo merecía”, comentó el triatleta de 21 años.

Luego, Méntrida explicó con total naturalidad: “Me salió así, es lo más justo”. Si bien el español se quedó afuera de la foto, su gesto fue reconocido y aplaudido en todo el mundo, gracias a la viralización del video en redes sociales.

La competencia fue ganada por Javi Gómez Noya, un experto en la disciplina.