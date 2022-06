Tarifas: rechazaron tramitar como proceso colectivo acción contra el aumento de la energía eléctrica

“No debe dejar de mencionarse… que en un Estado con severas deficiencias presupuestarias, de no aumentarse las tarifas, y aumentarse los costos de financiamiento de un servicio, la única consecuencia es el destino de mayores fondos provistos por la propia administración. Por lo tanto, no debe presumirse, a priori, que todo el colectivo de usuarios y consumidores quieren ser representados por un particular que pretende una medida de esta naturaleza”, consigna uno de los párrafos del fallo.