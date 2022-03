Desembarca por primera vez en Argentina el Axion APT Buenos Aires Master

“Es un placer y un sueño que el APT vaya a estar en uno de

los lugares más icónicos del mundo como el Monumental de River aquí en Argentina. Todos saben la relación que tengo con el país desde hace más de 30 años y además es la casa de muchos jugadores”, destacó Fabrice Pastor.

Por su parte la directora del APT Axion Buenos Aires Master, Gabriela Vaca Guzmán, consideró: “Desde que Fabrice Pastor me ofreció organizar este torneo en Buenos Aires no dudé en hacerlo en el Club Atlético River Plate, donde se practican más de 50 deportes y actividades sociales. El APT Axion Buenos Aires Master tendrá un gran marco como se lo merece el pádel que está creciendo mucho a nivel mundial. Es un orgullo colaborar en este crecimiento. Esto es sólo un comienzo de un gran camino que seguiremos recorriendo”.

Principales figuras

Entre las figuras que se disputarán el título de la primera fecha del APT Padel Tour en el país se encuentran los top ten argentinos Maximiliano Arce, Franco Dal Bianco, Federico Chiostri y Gonzalo Alfonso, también habrá participación de jugadores internacionales, como los brasileños Julio Julianoti, Stefano Flores y el portugués Miguel Oliveira.

La fase pre previa comenzará el domingo 27 de marzo mientras que el cuadro principal lo hará a partir del día 29 con los dieciseisavos de final, donde se destacan los de Blasco-Gutiérrez vs Cejas-Chozas así como el Restivo-Ramos vs Almada-Frugoni, el Cunha-Flores vs Egea-Ozan, el Barrera-Britos vs Soliverez-Abud o el duelo entre Aguirre-Torre y Andenmatten -Gaitán.

Otra de las novedades de este Axion APT Buenos Aires Master es el acuerdo que ha alcanzado APT Padel Tour con ESPN para que todos los partidos se puedan ver a través de sus canales. Desde el martes, a través de Star+ y sábado y domingo, con las semifinales y la final, a través de los canales principales de ESPN. Los amantes del pádel podrán adquirir sus entradas ingresando a www.allaccess.com.ar