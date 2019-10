Designaron nuevo interventor en OSDEPYM

Juan Pablo Diab es abogado (UAI Rosario) y fue, desde 2015 hasta hace un mes, Secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe.

Tendrá a su cargo continuar con la exitosa gestión que llevó adelante José Bereciartúa, quién encauzó las irregularidades que presentaba la Obra Social y deja una entidad sólida que se ha convertido en el último año en la Obra Social que más creció.

Su gestión mostró resultados positivos y un crecimiento sostenido en todos sus aspectos, tal como consta en los informes presentados a la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre los mayores logros se destacan: aumento en la cantidad de beneficiarios y de ventas de planes superadores, incremento en la cantidad y calidad de prestadores, aumento de reservas e inversiones, regularización de los padrones, actualización e innovación tecnológica, posicionamiento de marca, federalización de la obra social con sucursales en todas las provincias gracias al convenio celebrado con CAME, capacitación y motivación al personal y servicios de primer nivel para los más de 400.000 beneficiarios.

“He presentado mi renuncia al puesto de interventor, que me ha sido confiado durante más de un año, con renovaciones permanentes por parte del Poder Ejecutivo, para poder volver a ejercer en un 100% mi puesto de secretario general de CAME. Con mucho esfuerzo y compromiso pusimos a OSDEPYM, junto a un equipo de más de 540 colaboradores, en lo más alto del sistema de salud”, comentó Bereciartúa, quien ya había anticipado esta decisión hace casi dos meses.

“Estoy muy feliz por el cambio enorme que conseguimos en poco más de un año. Les agradezco a ellos tanta dedicación y esmero y el apoyo incondicional en la implementación de las decisiones que hicieron que lleguemos hasta aquí. También debo valorar y agradecer la confianza que depositaron en mi quienes creyeron que podía llevar adelante este desafío. Me voy con la convicción del trabajo bien hecho y agradecido por esta oportunidad histórica”, agregó.

obra2.jpg Juan Pablo Diab es abogado (UAI Rosario) y fue, desde 2015 hasta hace un mes, Secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe.

Diab fue elegido por el Poder Ejecutivo dada su trayectoria en el desarrollo de políticas públicas orientadas al Comercio y Servicios, al desarrollo emprendedor, derechos del consumidor y especialización en Derecho Laboral, Civil y Administrativo.

En los próximos meses, la principal responsabilidad del flamante interventor será la de lograr la regularización institucional definitiva de OSDEPYM, asamblea mediante, que determinará las autoridades definitivas que conducirán el futuro de la entidad.

“Mi experiencia de más de 20 años recorriendo el país, conociendo y escuchando personalmente las necesidades de las Pymes argentinas a través de mi participación gremial empresaria en diversos cargos y niveles de gestión, donde se destaca CAME, me permiten vaticinar un futuro próspero para OSDEPYM. Para ello, y para que siga siendo la Obra Social que más crece, solo falta implementar la regularización institucional, en la que estaré abocado en mi paso por esta intervención. Quiero agradecer al ex interventor, quien allanó el camino que hoy me toca continuar, sabiendo que cuento con bases firmes que me permitirán llevar adelante esta función con éxito”, finalizó Diab.