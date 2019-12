Deuda: todo lo que hay que saber sobre la reestructuración argentina

Reestructuración y default

Para comenzar debemos diferenciar el concepto de “reestructuración” y “default”, ya que muchas veces pueden sonar similares, pero no lo son. El primero, es un término muy utilizado en finanzas para definir el proceso de renegociación que inicia un país cuando no está en condiciones de pagar a sus acreedores en tiempo y forma, por lo que les propone una modificación en los plazos y monto de pago de intereses y/o amortizaciones, con el fin de eliminar así la acumulación de deudas en el corto plazo y que estas se conviertan en un endeudamiento uniforme y sustentable a largo plazo. Por otra parte, cuando un país ya no cumple con sus compromisos cae en una situación de default (cesación de pagos).