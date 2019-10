Día de la madre: una guía para comer, beber y disfrutar en familia

Cada madre es especial, en sus significativos detalles, en sus aciertos, desaciertos y en sus grandes lecciones. Todas las opiniones coinciden en ello, cada madre es “la mejor del mundo”, o sin duda “la que mejor cocina”, y aunque la sazón de mamá no es algo que podamos discutir, si podemos recomendar imperdibles opciones gastronómicas para compartir en familia y crear excelentes recuerdos en este día súper especial.

TRADICIONALES Y CERVECEROS

Álvarez es la cervecería que además de su interesante propuesta gastronómica, enaltece su pasión por la cerveza, con importantes premiaciones y reconocimientos del gremio cervecero nacional para orgullo de su dueño y creador, Luciano Álvarez.

Por ésta y muchas razones más, Álvarez se convierte en una propuesta ideal para compartir momentos cercanos y familiares, y en el Día de la Madre propone un sorteo a través de Instagram a celebrarse solamente en su local de Palermo, que invita a madres e hijos a participar por una cena cortesía de la casa, para degustar sus reconocidas milanesas XXL acompañadas de papas fritas o ensalada más tres pintas. Los interesados deberán seguir todas las instrucciones y el sábado 19 de octubre se anunciará el ganador a través de la cuenta de la cervecería.

Además, durante este día especial se podrán disfrutar las mejores cervezas artesanales en happy hour hasta las 22 horas (no incluye especiales), además de su variada propuesta gastronómica, que incluye platos de bodegón como: Entraña criolla, Suprema a la Álvarez o Bondiola braseada.

Cuando unimos al fuego y al vino en una misma idea, los sentidos se expanden e invocan a la relajación como efecto placebo a las exigencias del día a día. Este es el concepto que se materializa en el auténtico restaurant Malcriado, ubicado en parque Leloir en la zona oeste de la ciudad.

Con motivo del Día de la Madre, este local pondrá los mejores platos de su carta para celebrar junto a las homenajeadas con fantásticas selecciones de vino para acompañar sus opciones. En este particular, la casa les obsequiará una botella de Ruca Malen Special Creations Blend Rosado con la compra de una botella de Ruca Malen Terroir Series Malbec. Además, las agasajadas podrán participar en una tirada de ocurrentes sets de dados ¨malcriados¨, con la oportunidad de ganar descuentos, promociones y regalos ofreciendo así un ambiente divertido e inolvidable para este día súper especial.

Hay sitios que gratamente sorprenden. Nadie puede vislumbrar a simple vista desde la vereda, todo el espacio generoso para 100 cubiertos que dispone Maiky, la parrilla de Palermo para ofrecer a sus comensales, aunado a una carta bien provista de opciones que celebran en todas sus preparaciones, las bondades de la típica gastronomía criolla.

En este emotivo día, la casa dará la bienvenida a las madres y sus acompañantes con una entrada de jugosas empanadas estilo copetín, rellenas de cordero ahumado como cortesía que invita a probar su carta pensada especialmente para ellas, con exquisitas preparaciones de carnes ahumadas en maderas de árboles frutales, como un contundente t- bone (con puré de papa, ensalada de rúcula, tomates secos y dips de la casa), salmón a la manteca y hierbas de la huerta (con cous-cous con vegetales salteados) y bondiola (con mix de papa y batatas rústicas, mini ensalada del día y dips de la casa). Para los fanáticos de las ribs, se recomiendan las ahumadas con astillas de nogal y bbq (con papa plomo con queso crema y cebolla de verdeo, y mini Caesar).

Además, ofrece un menú infantil que incluye una milanesa con papas o pastas más dos bochas de helado como postre. También disponen de una completa carta de vinos, cerveza artesanal y los mejores aperitivos perfectos para maridar con sus cortes a la parrilla.

Rufino Argentino es el lugar ideal para quienes disfrutan del buen comer a la sazón de las recetas más nativas de la tradición argentina, que honra a la producción nacional con productos 100% artesanales y elaborados en el país. Su atmósfera es reservada e íntima en espacios que conjugan entre lo tradicional y moderno, convirtiéndolo en un restaurant altamente recomendado para disfrutar en familia.

Con motivo a la celebración del Día de la Madre, este próximo 20 de octubre, Rufino Argentino propone a sus visitantes un menú especial que consta de un Paso 1 e incluye empanadas fritas (a elección), de carne suave o humita acompañada con salsa de tomate picante. En su Paso 2 se ofrecerá Chorizo bombón artesanal de puro cerdo embutido en tripa natural. En el Paso 3, Punta de asado curado y braseado a baja temperatura por 12 horas de 750 gr (parados personas) y Papas cuñas horneadas, marinadas en hierbas, especias y ajo asado en aceite de oliva extra virgen. Para cerrar, el último Paso 4 ofrece como postre único Flan cremoso al huevo servido con crema batida y dulce de leche criollo.

El menú tendrá un valor único de $1100 por persona y se acompañará con una botella de Estate Wine Cabernet Franc de la bodega Benegas para cada dos personas y dos bebidas sin alcohol. Además, si este menú es solicitado por más de seis personas, se obsequiará un café para cada uno de los comensales.

El Día del Madre también se celebra en Growlers. En sus locales de Palermo, Recoleta y Caballito, con una propuesta de cocina simple y casera y más de 100 canillas de cerveza artesanal seleccionada por sommeliers especializados, el almuerzo del domingo 20 de octubre se convertirá en un gran agasajo para las madres que disfrutan la cerveza. Durante este día, desde las 12.30 y hasta las 21 horas, cualquiera de las pintas artesanales se disfrutará a solo $100.

Este plan resulta perfecto para combinar con excelentes platillos que su menú dispone, donde se recomienda ampliamente la Provoleta grillada con cebollas asada, rúcula y semillas de sésamo tostado, la Doble Smashed Burger Cheddar, con bacon crocante, cebolla crispy y cheddar fundido o el roll de Falafel con lechuga morada, cebolla capuchina, repollo con cilantro, tahine de sésamo y tomate fresco, con papas fritas los dos últimos.

Para los más chicos, se sugieren los Chicken tenders de pechuga de pollo con dip de berenjena o Bastoncitos de muzzarella apanados en sésamo con dip de tomate y albahaca fresca. Y para beber, son muy elegidos el jugo de naranja exprimido y la limonada.

DESDE EL MEDITERRÁNEO

Cosi mi Piace, ubicado en el corazón de Palermo, es una pizzería romana que encanta a sus comensales con su particular estilo y las más variadas pizzas elaboradas con una fina y crujiente masa, donde destacan productos premium que otorgan el mejor sabor en cada bocado. Es poseedor de un cálido ambiente que claramente resulta una referencia ideal para para disfrutar de la mejor gastronomía en compañía de amigos y familia, e incluso ocasiones especiales como el Día de la Madre.

A propósito de este día, cuatro son los menús por pasos dispuestos para elegir, cada uno adaptado a los diferentes gustos y, especialmente preparados para consentir a mamá en su día con las mejores opciones del lugar.

El primer menú es de tres pasos y tanto el segundo como el tercero son de dos pasos divididos entre las opciones Entrada- Principal y Principal- Postre, que puede ser escogido a conveniencia de sus comensales. Las tres propuestas comparten la misma entrada a elección entre Faina, Burrata, Aceitunas marinadas o Focaccia, mientras que el principal, también a elección, comprende: Ensalada mix de Pollo, Ñoquis Verdes con salsas a escoger entre Pesto / Cavatelli Pomodoro / Tagliatelle Polpettone / Agnoloti de Carne o Pizza en 9 variedades a elegir: Il placido / Nero e Giallo / Carbonara / Margherita / Príncipe / Puttanesca / Parmigiana/ Funghi / Straciattella. Se ofrecerá un único postre de helado con almendras y toppings, y en bebidas se ofrecerá agua, gaseosa o cerveza Filidoro. El costo del primer menú es de $750 por persona y $630 el segundo menú (sin postre) y el tercero (sin entrada)

Su cuarto menú Piccolo consta de un plato a elección para principal entre Carbonara o margherita, Media Entraña o Fussilli con salsa pomodoro o crema y un postre con opciones de bebidas entre agua o gaseosa. Este tiene un costo de $550.

Los sabores de la gastronomía italiana son de los más populares en las preferencias de los comensales porteños y L’adesso lo sabe, así que propone menús que conjugan entre lo clásico y lo moderno gracias a la creatividad y disciplina presentes en las propuestas de su dueño y chef, Leo Fumarola.

Para quienes deseen celebrar el Día de la Madre y disfrutar de las bondades de la alta cocina italiana, la carta ofrecerá una DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI (selección de entradas del mar y de la huerta según los productos del día), seguido de un plato principal a elección o IL PIATTO de Tagliatelle verdi con asparagi e calamaretti (Pasta fresca con espárragos y chipirones) o Cannelloni Della Domenica (cannellones rellenos de carne gratinados al horno). Posteriorimente se podrán escoger tres variedades de postres como los Bigne’ ripieni di crema all’arancio con salsa al cioccolato, Bigne’ rellenos de crema de naranja con salsa de chocolate o Brindisi con sottano rose’ brut.

El menú estará acompañado por la reserva de vinos de la bodega Sottano: Reserva, Malbec o Viogner, e incluye cubierto, agua y vino. El precio por persona es de $1600.

También habrá un menú Bambini para los pequeños de la casa que ofrece como opciones a plato principal (IL PIATTO), Milanesa con puré de papas o Tagliolini con salsas. El precio de este menú es de $850, incluye bebidas y no se cobra el cubierto.

En pleno centro porteño, Cincinnati se erige como esos restaurantes con una marcada influencia napolitana y mediterránea, que ofrece lo mejor de la gastronomía italiana con platos sencillos pero cuidadosamente elaborados, a base de productos estrictamente traídos del país peninsular.

Todas estas apreciaciones se conjugan para que Cincinnati sea el escenario perfecto para celebrar, el Día de la Madre, y este 20 de octubre ofrecerá a sus comensales una exclusivo menú de tres pasos por un precio único de $890: una copa de bienvenida inicia la velada como antesala a la selección de antipastos: Fritura de Langostinos (palta rellena, crocante de lasagna y langostino crocante) Y Aranchini con salsa Arriabata (croquetas de arroz frito con salsa arriabata). Como opciones para plato principal, la carta ofrece Lasagna tradicional, Ravioles rellenos de salmón a la manteca de salvia, Bife de chorizo con crema de hongos y papas crocantes o Pechuga de pollo con suave crema de limón acompañado de timbal de arroz al parmesano.

En sus postres, se puede elegir entre un clásico tiramisú o un mousse de chocolate, y las bebidas para acompañar son cerveza, copa de vino, agua o gaseosa. Para finalizar, se propondrá un brindis y se otorgará a cada madre un obsequio sorpresa, cortesía de la casa.

Para las madres que disfrutan de la gastronomía israelí, una propuesta tentadora la trae Fayer Buenos Aires, restaurant que une de forma perfecta la nueva cocina hebrea con los fuegos del asador y la parrilla argentina. El resultado es la creación de platos de autor, elaborados con productos locales y orgánicos de excelente calidad.

En esta especial ocasión, el restaurante incorporará al menú original tres opciones exclusivas: Kreplaj (pasta típica de pequeños torrentinos rellenos de carne picada y espinaca, con matbuja y salsa de tomates frescos, cuyo valor es de $550), Croquetas de berenjena con tahina y limón (encurtido o en conversa, un producto muy clásico de la cocina del Levante por $320) y su original Malabi (a base de leche especiada, frutillas con sumac, espuma de jengibre y tuille de almendras por $300).

De igual forma, la carta invita a degustar clásicos como su inconfundible Hummus de remolacha asada; el Falafel; el Khachapuri y platos de la parrilla argentina-israelí como el Pastrón con hueso, Ojo de Bife servido con un chimichurri especiado; Entraña con sala de tomates ahumados; Mollejas de corazón de novillo y Merguez, una salchicha parrillera marroquí de cordero de producción propia, además de otras deliciosas opciones.

SOFISTICADOS E INSPIRADORES

Fleur de Sel, el discreto restaurant francés con estilo bistró de los chefs Valentina Avecilla y Jean- Baptiste Pilou, que evidencia esmero y delicadeza en cada uno de sus platos, sorprende el próximo domingo 20 de octubre con un brunch “À la Francaise” inspirado en las madres: será un menú de cuatro pasos que se podrá degustar en el horario comprendido de 12 a 15 h.

Un primer plato contemplará variedades de panes y croissants caseros de manteca – mermelada, mientras que los platos principales tendrán opciones a elegir entre el Salmón Gravelaax y blinis de sarraceno con queso brie trufado, Huevo Mollet con piperade vasca y jamón crudo o Bondiola de cerdo confitada con papines asados y hojas verdes. Se servirán dos variedades de postres a escoger entre el Bavarois de pistachos y frutillas o el Cremoso de chocolate y naranja y en opciones de bebidas, se ofrecerá café, té, agua, Jugo de naranja o una copa de espumante Philippe Caraguel rosado para maridar. Es una opción que promete ser imperdible e inolvidable para ellas.

En el Aeropuerto de Ezeiza, se destaca como una excelente opción gastronómica el nuevo wine bar Fausto, ideado en su concepto original como una estancia que se distingue en estilo y elegancia, donde todos sus detalles están pensados para resaltar a su gran protagonista: el vino. Su estancia invita a la comodidad y relajación, como contraste con la agitada actividad presente en este importante terminal aéreo y resulta una parada perfecta mientras se espera el abordaje hacia el próximo destino de viaje, o en esta ocasión, disfrutar de forma diferente el Día de la Madre.

Para ello, en Fausto se celebra en grande con un fino obsequio para las madres en su día: la casa dará como regalo a cada homenajeada y a tres acompañantes, una botella de espumante que podrá acompañar con la variedad de platos que ofrece el distinguido menú en desayunos, sándwiches, ensaladas y excelentes tablas de quesos y fiambres premium, todo elaborado y dispuesto con los mejores productos del país. Se trata de una alternativa diferente que reúne a los amantes del vino para festejar a la madre en su día.

AL ESTILO AMERICANO

La música Rock nunca pasará de moda y este concepto es el que define al icónico restaurant Hard Rock Buenos Aires. Para celebrar con madres que disfrutan de este legendario género musical, este 20 de octubre, el local muestra su lado más sutil con opciones en comidas y coctelería pensados para esta ocasión especial. Con este motivo, invita a todas las madres en su día a compartir en familia con un generoso ofrecimiento: A cada homenajeada que asista al local, la casa le regalará el postre, como cortesía.

En este sentido, la propuesta gastronómica incluye sus nuevos Sliders and Shareables, entre los que destaca el One Night in Bangkok Spicy Shrimp. Para el principal, se sugieren sus Steak Burgers, de las cuales la protagonista es la Original Legendary Burger: hamburguesa de carne fresca, con panceta, queso cheddar, un crujiente aro de cebolla empanado, lechuga fresca y tomate, servida con su exclusiva salsa para carne; así como sus ensaladas, platos y una selección de tragos, pintas y vinos.

Además, durante este día especial, los más chicos podrán degustar alguna de las opciones de la carta infantil, que incluye su Hamburguesa con queso o Chicken tenders entre otras delicias.

Bruce Grill Station es una de esas propuestas imperdibles de la zona oeste de la ciudad que deslumbra a sus visitantes a primera vista. Sus locales en Ramos Mejía y Parque Leloir no tienen otra apreciación comparable, son imponentes, con una temática bien definida como un bar restaurant que evoca al estilo vintage del viejo oeste y una propuesta gastronómica suculenta y diferente e ideal para agasajar a las madres en su día.

Ofrece a los comensales en esta oportunidad, la oportunidad de adquirir con la compra de una botella de Cafayate Reserve, una segunda botella de Cafayate Rosé de regalo, perfecta para llevar a casa o maridar con la carta que ofrece opciones variadas entre excelentes cortes de carnes con cocciones ahumadas o al grill, además de otras preparaciones con cortes de cerdo, pollo y pescado, además de una brillante coctelería y un sistema de autoservicio en vinos.

ATREVIDOS Y DE VANGUARDIA

Komyūn es un “Japanese Kitchen & Hi Fi Bar” ubicado en Los Arcos de Palermo que propone una experiencia gastronómica ideal para descubrir colores, texturas y sabores del corazón de Asia con ingredientes de calidad y productos de estación. Sus platos fríos son elaborados bajo un concepto de cocina fusión nikkei y los calientes están basados en la gastronomía del sudeste asiático.

Para festejar el Día de la Madre, el próximo domingo 20 de octubre propone un menú especial que consta de una entrada con Tiradito mixto de fruta melón, mandarina, maracuyá, berro, y harusame. Su plato principal estará conformado por 5 unidades Roll (sandía, langostinos, y pescado blanco, coronado con trucha, y masa philo) 5 unidades Hot Trout, (sin arroz, trucha, jengibre, queso crema, verdeo, espárragos), 3 niguiris shiromi trufados Y 2 niguiris de trucha, maracuyá, y ciboulette. Se servirá un único postre de Brownie blanco con crema de vainilla y frutos rojos y para acompañar, la casa propondrá las siguientes bebidas: Campari, Cynar, Stella Artois o limonada.

Este exquisito menú tendrá un costo de $850 y además, la casa ofrece una super promoción: por la compra de un Champagne Chandon 750cc, obsequia un Chandon Rosé de 750cc.

La Causa Nikkei es uno de esos lugares que puso en la escena porteña su impronta, al fusionar con su osada apuesta dos opciones destacadas en toda capital gastronómica: la cocina peruana y japonesa.

En esta oportunidad, la causa es celebrar a las madres en su día y para ello, con la compra de un Cafayate Gran Linaje, se obsequiará una botella de vino Cafayate Gran Linaje Cosecha Tardía Torrontes, a quienes festejen en sus locales de Recoleta o Palermo. Este regalo es ideal para brindar en casa o degustar in situ una exquisita variedad en ceviches, causas, tiraditos y piqueos peruanos para picar, además de platos principales con opciones en carnes, pollo y cerdo siendo destacadas entre las preferencias, las hamburguesas de salmón, ribs de cerdo, estilo nikkei, ají de gallina, seco de cordero y vacío panka entre otras delicias. Todas opciones innovadoras y deliciosas para pasar un día diferente.

Otra tendencia global para el disfrute gastronómico es el muy conocido after office, concepto que originó la creación del bar sushi pop, Izakaya, pionero sin igual en su concepto de hacer del sushi, un plato accesible para todos.

Por esta razón, Izakaya se prepara para agasajar a todas las madres en su día, con un imperdible sorteo que se llevará a cabo en sus redes sociales a partir del lunes 14 de octubre y finalizará el sábado 19 de octubre. Será un sorteo de 4 cenas para 2 personas, con la idea de que los ganadores inviten a mamá a festejar su día, con un menú que incluye una entrada a elección (entre tartar de salmón, langostinos rebozados en panko, rabas con salsa tártara, papas rústicas a la huancaína, pollo tandoori rebozado con panko y batatas, o empanaditas de carne o verdura), una Tabla Black de 30 piezas y dos bebidas sin alcohol a elección.

Uniéndose a los gustos más vanguardistas, Sushiclub, la marca pionera de sushi del país, es una excelente opción para dejarse tentar por sus propuestas culinarias de sushi fusión y platillos de tendencia asiática, en un espacio diferente y alternativo para disfrutar en familia, este Día de la Madre.

A propósito de esta celebración especial, el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, SushiClub se une a los festejos con obsequios en sus restaurantes y locales Deli&Take, pensados para el disfrute de la homenajeada y su familia: las madres que celebren en los elegantes salones de SushiClub junto a tres acompañantes como mínimo, podrán disfrutar de exquisitas piezas de sushi fusión, platos de tendencia asiática, postres, cocktails y todo lo que desee consumir, de manera gratuita. La casa las invitará especialmente. Por otro lado, con la compra de un Combinado de 100 piezas para take away, se entregará un voucher por un Combinado SushiClub de 30 piezas.

Nemuri, también se presenta con su estilo oriental, elegante y sofisticado que sorprende con sus variedades en sushi cargadas con combinaciones que sorprenden hasta a los más exigentes paladares, promete una velada inolvidable durante la noche del próximo domingo 20 de octubre, fusionando su cocina con el creador del “Camino del Ramen” Alejandro “Kyoen” Aizawa. Juntos ofrecerán un menú de cuatro pasos que incluye: otoshi o entrada, principal de sushi, un original ramen, postre y vino.

Se puede asistir a este evento bajo reserva previa, con dos turnos dispuestos para la especial ocasión en los horarios de 20:30 y 22:30 hs.

DULCES TENTACIONES

Alain Delon, es de esas churrerías en el Barrio de Caballito que resultan un tesoro de recuerdos y añoranzas, con su concepto de diseño inspirado en la estética clásica de los años 60, en el arte cinemátográfico del recordado director Wes Anderson, y el actor ícono del cine francés, Alain Delon.

Para este día de la madre, Alain Delon ofrece un obsequio especial para ellas a un precio insuperable: Por el valor de $300, se ofrece una caja con una docena de churros (2 de dulce de leche, 2 de nutella, 2 de crema pastelera, 2 bañados de chocolate, 2 bañados y rellenos de chocolate y 2 tradicionales) que incluirá una postal impresa.

Este obsequio puede ser retirados en el local o por sistema take away. Sin duda, es una deliciosa opción para compartir con mamá en su día.

Mada Patisserie, es un local de alta repostería, muy coqueto y divertido y surgió como una propuesta de la pâtissière y propietaria, Juliana Herrera, para tentar a los amantes de lo dulce.

Para celebrar a las madres en su día, Mada Patisserie sorprende a las homenajeadas con un rico desayuno cargado de las más deliciosas sorpresas: dos infusiones de té en hebras, scons de queso, madeleines, macarons, alfajores de almendras, cookies de chocolate con centro dulce de leche y financiers con frambuesas; además, una mini cake a elección y una sorpresa extra: un mini ramo de flores estacionales. Este increíble y completo desayuno tiene un costo de $1.550.