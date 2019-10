Dicotomía 2020: elegir entre más inflación o más déficit

Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno redobló sus esfuerzos en ajustar las cuentas públicas, planteando una exigente meta de equilibrio fiscal primario para 2019, consistente con la eliminación del financiamiento del BCRA al Tesoro y un crecimiento nulo de la base monetaria. “Sin embargo, la profundización de la crisis tras las PASO, que erosionó la recaudación por enfriamiento de la actividad, y las políticas orientadas a apuntalar el consumo en un contexto de caída de los ingresos reales deterioraron el balance primario de Hacienda”, señaló la consultora. Esto impidió alcanzar la meta de equilibrio fiscal incluso considerando los ajustadores acordados con el FMI. Ecolatina estimó un rojo en torno al 0,7% del PBI para este año.

Con respecto al 2020, la consultora estimó que el Gobierno “contará con pocos grados de libertad para elegir su política fiscal: con los mercados privados de crédito cerrados, una negociación con el Fondo pendiente y una baja demanda de pesos, difícilmente podrá recurrir al endeudamiento y la emisión para relajar su restricción de presupuesto”. En consecuencia, “deberá achicar nuevamente el déficit”, comentó. Pero señaló que una suba en el nivel de retenciones o un incremento en el impuesto a los bienes personales no serán suficientes. Remarcó que “resultará también necesario atender la dinámica de algunos gastos para que su evolución no se convierta en un peso que el Estado no pueda afrontar”. En esta línea, sostuvo que “los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas”.