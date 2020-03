Diego Santilli sobre los accesos colapsados: "Esto no es un síntoma positivo"

“Ahora, cuando me pongo a mirar lo que está pasando, veo alto tránsito en General Paz, Puente La Noria, Puente Alsina, Puente Pueyrredón”, explicó el Vicejefe de Gobierno, y agregó: “Esto no va en línea con lo que necesitamos que es evitar que se reproduzca este virus. Eso hoy pareciera que no está pasando”.

Además, Santilli recordó: “Al que lo agarró la cuarentena en otro lugar, tiene que quedarse en otro lugar. Si no, estamos favoreciendo el virus. Ayer tomamos medidas, que es lisa y llanamente: la ciudad tiene 111 ingresos, muchos de ellos los tuvimos que destinar para personal policial y cuerpos. Cerramos esos y decidimos dejar abiertos los grandes para concentrarnos en un trabajo más prolijo, para que el transporte público pase, para que los médicos lleguen a su trabajo”.

“Ayer te decía que íbamos por el camino correcto. Si veo hoy, así no va a ir. Es como si hubiéramos perdido conciencia de que tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa“, concluyó el funcionario.

Accesos cerrados

El Gobierno porteño cerró 56 accesos a la Ciudad de Buenos Aires y dejó abiertos solamente 13 para el tránsito vehicular particular, en tanto otros 16 son utilizados específicamente por el servicio de transporte público, como parte de las medidas de refuerzo al aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus.

La medida contempló el cierre de 56 pasos vehiculares de los 84 que conectan a la Ciudad con distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, mientras que permanecen abiertos 29 cruces, de los que 13 son para el tránsito vehicular de particulares que están autorizados a circular como excepciones a la cuarentena para cumplir con las actividades esenciales.

En tanto, los 16 pasos restantes quedaron "semi habiltados" para el transporte de pasajeros. También hay 26 puentes peatonales, la mayoría de ellos ubicados sobre la avenida General Paz, por los que se puede circular.