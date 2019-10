Diego Torres se metió en la F1: ¿qué escuchan los pilotos más veloces del mundo?

"Cuando entreno, siempre escucho música", confiesa a la agencia AFP el francés de Toro Rosso Pierre Gasly. "Rap estadounidense, es lo que funciona cuando necesito darme una inyección anímica", añade el piloto galo.

Gracias a las endorfinas (hormonas con propiedades analgésicas y que procuran una sensación de bienestar) que la música permite segregar, se mitiga la sensación de fatiga y de dolor, y se aumenta la resistencia al esfuerzo.

Por último, porque hace descender la tasa de cortisol (hormona responsable del estrés), o simplemente porque permite al deportista aislarse y centrarse en la competición.

"Aunque no es una necesidad, escucho música antes de las carreras. Eso permite bloquear el ruido de los aviones que sobrevuelan la parrilla, las cámaras de fotos, las conversaciones", explica el campeón del mundo británico Lewis Hamilton (Mercedes), al que raramente se le ve en los circuitos sin unos cascos en las orejas.

"En la parrilla siempre tengo música. Eso me ayuda a entrar en mi zona y a bloquear las distracciones", señala Daniel Ricciardo (Renault), quien estima que pasa 14 horas al día escuchando música, y que lamenta no poder hacerlo en el monoplaza.

"Normalmente, cuando me despierto el domingo antes de la carrera, veo cómo me siento y eso determina lo que voy a escuchar en la parrilla, sea hip hop, electrónica o metal", precisa.

Pero no todos los pilotos de la F1 son unos melómanos. Los hay que no lo son, aunque lo disimulan. Es el caso del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing).

"A menudo llevo los auriculares para que la gente piense que escucho música. Así no me molestan", reconoce este amante de grupos finlandeses, y, según los rumores, del karaoke.

- La playlist de la Fórmula 1:

Lewis Hamilton (Mercedes): Rosalía

Valtteri Bottas (Mercedes): "Don't forget me" de Red Hot Chili Peppers

Sebastian Vettel (Ferrari): "Praise You" de Fatboy Slim

Charles Leclerc (Ferrari): "Where Is The Love" de Black Eyed Peas

Max Verstappen (Red Bull): El Top-50 holandés

Alex Albon (Red Bull): la playlist "Happy Beats" de Spotify

Daniel Ricciardo (Renault): "Hazel" de Roy Blair

Carlos Sainz Jr (McLaren) y Lando Norris (McLaren): "Losing It" de FISHER

Pierre Gasly (Toro Rosso): "In Da Club" de 50 Cent

Daniil Kvyat (Toro Rosso): "No Easy Way Out" de Robert Tepper

Kimi Rakkonen (Alfa Romeo Racing): "Paalupaikka" ("Pole Position" en finlandés) de Kari Tapio

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing): "Rock You Like A Hurricane" de Scorpion

Kevin Magnussen (Haas): "Drive That Big Rig To Glory" de Craig Donaldson

Romain Grosjean (Haas): playlists Deezer

Lance Stroll (Racing Point): "Sunday Morning" de Maroon 5

Sergio Pérez (Racing Point): "Color Esperanza" de Diego Torres

George Russell (Williams): Eminem

Nico Hulkenberg (Renault) y Robert Kubica (Williams): No son muy aficionados