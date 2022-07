Difunden escuchas en las que Pachelo insulta a María Marta

En uno de los audios, Pachelo habla con un hombre llamado Cristian, que le pregunta por un fusil. “No sé si es croata o yugoslavo, de la guerra de Bosnia. O de por ahí, de los quilombos de ahí”, dijo, y agregó: “Es todo negro, con culata de plástico negra. Es tres tiros calibre 338. Es una bestia. Tirás a un árbol y lo partís. La mira no es buena. Es chica. Yo la usé el año pasado para ir a cazar jabalíes. Yo mañana te la muestro y la vemos juntos. La tengo allá en el country de Pilar”.

En otro audio, el acusado habla con un amigo y se refiere despectivamente a María Marta: “Y acá boludo. Acá estamos. Cuando uno es pendejo y se manda cagadas. Después estas cosas... mi vieja me lo dijo siempre, en la vida pesan. Y acá estamos boludo. Me meto en este quilombo”, dijo y allí es donde se refiere de manera agraviante a la víctima. Y continúa: “Ni la conocía ni estaba en el club ni nada. Parece que los fiscales empezaron a investigar a todos los socios del club y el único que tiene un quilombo y un tema abierto por unos cheques que me afanaron soy yo. Aparte salieron dos o tres versiones de que yo con la mina estaba peleado a muerte y no se qué. Es todo mentira”.

Otro testimonio

Ayer brindó testmonio también un vecino del Carmel, quien criticó la investigación del primer fiscal del caso, Diego Molina Pico, al asegurar que tenía “una vocación por rehuir de todo lo que involucrara a Nicolás Pachelo” y que fue “el principal encubridor”, y afirmó que al ahora imputado “los vecinos le tenían pánico”. Se trata de Alejandro Aráoz Castex, quien vivió en el Carmel entre 1991 y 2003 y conformaba la Comisión de Seguridad del barrio.