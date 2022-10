Diputado-piquetero no quiere votar el Presupuesto 2023 y enciende alarmas en oficialismo

Los dichos de Alderete se cruzan con otros dos temas. Uno tiene que ver con una ayuda o bono para los movimientos sociales que reclaman piqueteros y “representantes” de pobres. El otro está relacionado con la megaoperación de gobernadores kirchneristas -y líneas extraoficiales- para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sobre la primera cuestión, el legislador manifestó: “Conozco a -el ministro de Economía- Sergio -Massa- y sé que tiene una capacidad tremenda, pero no se trata de nombres, sino de política. Debe haber una política de emergencia para recuperar la macroeconomía y atender la economía informal, que lamentablemente vino para quedarse”.

En cuanto a lo segundo, Alderete expresó: “No tuvimos una discusión en el bloque, seguro se va a dar y es bueno iniciar un debate. Yo he estado en contra porque la PASO es proscriptiva, y si hay un partido joven habría que dejarlo participar porque es parte del juego democrático, pero no hay que anudar la discusión por conveniencia política. Estoy en contra de suspenderla, no podemos bajarnos del caballo a mitad del río”. El diputado se suma así a un puñado de integrantes del Frente de Todos que ya fijaron postura, pese a la insistencia de mandatarios provinciales. Más allá de todo, sobre los dos temas se espera, desde hace tiempo, definiciones de la titular del Senado, Cristina de Kirchner, y de su hijo, el legislador Máximo.

Guiño

Mientras se buscan señales -en medio de varias incertidumbres y manejos poco claros de la gestión y del poder-, el Frente de Todos activó en Diputados -Cámara que maneja Cecilia Moreau- un pedido de sesión especial para el miércoles próximo -desde las 12.30-, con el fin de aprobar y girar rápido a la Cámara alta un proyecto que reforma la ley de integración socio urbana de barrios populares, fomentada y sancionada en 2018 -es decir, la gestión macrista-, para prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos y despejar vencimientos de la normativa vigente.

La Cámara baja también quiere votar la iniciativa de “Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica”; un texto que modifica el Régimen de Contrato de Trabajo sobre el “deber de no concurrencia y el expediente sobre Telegramas y Carta Documentos Gratuitos”; la obligatoriedad de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en los partidos de fútbol de carácter internacional y en todos los estadios del país en el que jueguen equipos de la Primera División; y la declaración de utilidad pública y expropiación al edificio donde funcionó el sitio “República Cromañón”, en el barrio porteño de Balvanera, aún sin dictamen pero con acuerdo entre los bloques. En tanto, el martes y jueves próximos continuará el debate sobre el Presupuesto 2023.

Senado

El kirchnerismo senatorial, que comanda el formoseño José Mayans, avanzó días atrás con dos temas en diferentes comisiones. Por un lado, la de Presupuesto y Hacienda, que preside el riojano Ricardo Guerra, apuró en modo “Flash” el dictamen de prórroga por cinco años de impuestos clave como Ganancias, Bienes Personales, Cheque, Monotributo y asignaciones específicas varias. Este tema entraría seguro en la sesión que tiene pensada el oficialismo para el jueves, reunión que en realidad se pensaba para la corriente semana y se pospuso.

Por su parte, la comisión de Asuntos Constitucionales, que maneja el kirchnerista Guillermo Snopek -rival y cuñado del gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales- estampó firmas -después de varios fracasos, y con cambios de legisladores a último momento- para suavizar las mayorías y otros puntos -como la realización el mismo día de elecciones- en las consultas e iniciativas populares.

Esta iniciativa genera dudas en el interbloque del Frente de Todos de cara a la eventual sesión, tras lo ocurrido la última vez en el recinto con la reforma de la integración de la Corte Suprema de Justicia, que dejó molestias varias y la necesidad de frenar con algunos caprichos sin sustento desde lo político. Ni hablar de pliegos judiciales que apuntan a Santa Cruz, con una mala praxis legislativa que los hizo volver a la comisión de Acuerdos -cayeron dictámenes, algo básico que tendrían que saber los senadores kirchneristas- para obtener, de nuevo, los despachos correspondientes.