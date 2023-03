Diputados aprueba el refuerzo a la Justicia de Santa Fe el 28-3 y Rossi expondrá informe un día después

Por caso, la Cámara alta -Cristina de Kirchner- no designó a los integrantes de la bicameral de seguimiento de la implementación de la mecánica mencionada -que delega más poder en los fiscales-, y tampoco llamó al recinto para aprobar pliegos judiciales que esperan desde hace meses con su respectivo dictamen.

En tanto, la iniciativa de Monotributo tecnológico crea una nueva modalidad tributaria con tres categorías anuales: hasta u$s10.000, u$s20.000 y u$s30.000. Cada una se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas.

Además, se incluye el impuesto a las Ganancias, obra social y aportes jubilatorios, y el monto a abonar se corresponderá con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, según explicó el Gobierno.

El dictamen, apurado en las sesiones extraordinarias -a diferencia del refuerzo a la justicia de Santa Fe, donde se esperó al informe no vinculante de la Oficina de Presupuesto del Congreso-, apunta al beneficio cambiario de no liquidar las divisas y “favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)”, indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento. En febrero pasado, el macrismo se quejó por un nuevo “parche” acelerado sin argumentos y no firmó el despacho en cuestión.

Quejas

Durante la jornada de ayer, Juntos por el Cambio no sólo apuntó al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de canje de bonos en el sector público, sino también al largo freno que tiene la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que se encarga de analizar este tipo de medidas. La preside el diputado camporista Marcos Cleri, uno de los involucrados anteayer en las chicanas entre oficialismo y oposición durante el debate de la ley para fortalecer la justicia federal de Santa Fe.

En las últimas horas, diputados macristas exigieron la presencia de Rossi -el miércoles 29 estará en el recinto- y del ministro de Economía, Sergio Massa. También reclamaron a la titular de la Cámara alta, Cecilia Moreau, que ordene la constitución de la bicameral de control de los Fondos de Previsión Social para convocar a la titular de la ANSES, la camporista Fernanda Raverta. Mientras tanto, el Senado quedó sin oficializar los pedidos de sesiones que pidieron diferentes bancadas de la oposición. Se espera a Cristina.