Diputados blinda ley de barrios populares y se prohíben los desalojos durante 10 años

Barrios populares

Al momento de la aprobación de la ley en la gestión macrista, se llevaban registrados 4.416 barrios, y con esta modificación habrá 5.687 asentamientos populares. Además, se declara la emergencia socioambiental para agilizar los procesos administrativos y llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y programas de urbanización.

Desde el radicalismo, Fabio Quetglas aseguró: “Hasta el Renabap -Registro Nacional de Barrios Populares- era una situación a la que nos aproximábamos intuitivamente. Hoy sabemos que cinco millones de argentinos viven en la informalidad urbana. Y esto no correlaciona sólo con la pobreza, si no también con la falta de crédito. No hay hábitat popular de calidad sin crédito y, sin moneda, no hay crédito. Esto es muy importante que lo tratemos porque, si de verdad queremos resolver la situación de hábitat popular, vamos a tener que dedicar un capítulo a nuestra disciplina fiscal y monetaria”.

Por su parte, el “lilito” Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) expresó: “Nuestro país se encuentra en un contexto muy delicado, con una inflación que no se frena y con altos índices de pobreza e indigencia. Tenemos que reconocer que el texto propuesto por el Poder Ejecutivo tuvo modificaciones que fueron trabajadas en conjunto con este interbloque de Juntos por el Cambio”.

El legislador luego agregó que “la integración debe ser holística y tener en cuenta varios factores: la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios públicos, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.

Temario

Otro proyecto que avanzó con gran apoyo fue el que modifica la ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación productiva, para potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, con dictamen consensuado entre oficialismo y oposición, fue aprobada por 223 votos a favor y tres en contra, que fueron de la izquierda.

Presupuesto 2023

La ley de gastos para el año próximo iniciará hoy el debate formal entre legisladores, tras varias exposiciones de ministros y secretarios en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que maneja el legislador kirchnerista Carlos Heller.

En las últimas horas, Heller activó una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición por la idea de adelantar un eventual dictamen y la sesión pensada -y consensuada- para el 26 de octubre próximo.

Mapuches e Irán

Ayer hubieron varias cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento de reglamento. En cuanto a la primera opción, la ultrakirchnerista Mónica Macha se solidarizó con “las hermanas mapuches” ante la “represión violenta” de las fuerzas federales en la localidad rionegrina de Villa Mascardi. No obstante, evitó mencionar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, su compañero y responsable político del operativo.

Por otra parte, y a instancias del macrismo, el pleno de Diputados aceptó un apartamiento del reglamento para votar una resolución de “apoyo a la lucha de las mujeres en la República Islámica de Irán contra la opresión, la violación de los Derechos Humanos y la grave represión implementada”. Quien tuvo un mal día fue Hugo Yasky: salió del temario la posibilidad de cambios en el articulado de la ley de Contrato del Trabajo.