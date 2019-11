Diputados: el PJ logró aprobar un rechazo al golpe

Durante la sesión que duró casi 5 horas y estuvo cargada de cruces, se debatieron tres proyectos del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Evolución. El del peronismo destacaba en su proyecto el “repudio al golpe de Estado”, el de Cambiemos hablaba de “repudio a los ataques contra el sistema democrático” y el del bloque Evolución, de Martín Lousteau, que emitió un proyecto separado del oficialismo también calificaba a la situación en Bolivia como “golpe de Estado”, aunque a diferencia del peronismo cuestiona los procesos electorales previos.

Dentro del bloque de Cambiemos desde hace días venían con diferencias sobre la situación de Bolivia y durante la sesión no disimularon sus descontentos. El bloque en general repudió la situación en Bolivia pero cuestionaron el proceso electoral y hasta último momento no se supo cómo votaría el bloque en general. “No pudimos congeniar un único documento que nos represente”, admitió en el cierre, el radical Mario Negri. Luego, sabiendo que no iban a prosperar el propio, pidió votar los proyectos por separados, moción que fue rechazada.

“No hay ninguna duda que este fin de semana hubo un golpe de Estado en Bolivia”, arrancó Felipe Solá como primer orador.

El radical Facundo Suárez Lastra expresó su empatía y solidaridad con el pueblo boliviano. “Me resisto a la discusión semiótica. Si quieren llamarlo ‘golpe’, llamémoslo ‘golpe’. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Los errores prácticos en el comicio se llaman ‘fraude’ y es un robo a la soberanía del pueblo”,