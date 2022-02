Diputados: guiño de unión UCR a los “blue”, pero puja por titularidad del interbloque traba acuerdo

Según confiaron desde ambos sectores, Morales se reunió anteayer con el senador Martín Lousteau, principal referente de Evolución, pese a no separarse de la UCR en la Cámara alta.

“Estamos avanzando bien en las conversaciones y otros referentes en ese sentido”, deslizaron fuentes que siguen de cerca la negociación.

Hay un escollo principal en la charla: de Loredo insiste con quedarse con la presidencia del interbloque en Diputados, es decir, donde estuvo Negri hasta diciembre pasado y que, ahora, iría -por cantidad de legisladores- al jefe del PRO, Cristian Ritondo.

Después de la buena predisposición de Morales y de Lousteau, el jujeño trasladó consulta a los titulares del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. La respuesta fue tajante y de Loredo no tendrá la vidriera del comando del interbloque macrista. A partir de allí, la discusión seguiría empantanada.

Banco Central

El diputado macrista Federico Angelini (PRO) pidió que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, informen en detalle la situación patrimonial de la autoridad monetaria.

“Queremos que las autoridades expliquen realmente si se están utilizando dólares de los encajes bancarios, que son ahorros de los ciudadanos argentinos, para intervenir en el mercado de cambios, porque, de ser así, sería muy grave, entendiendo que el Banco Central no cuenta con la autorización ni de los depositantes ni de los bancos para tal fin”, afirmó Angelini.

El legislador santafesino además advirtió: “Por más que en estos dos años la gestión del gobierno haya sido pésima, no puede ni siquiera considerarse la posibilidad que el BCRA acuda a dólares que no le son propios. Por eso, para no seguir incrementando la incertidumbre, es imperioso que el ministro y el presidente del Central den la cara y brinden una radiografía completa de las reservas que actualmente tiene el país”.