Diputados sancionó el Consenso Fiscal que sube tributos locales y votaba combo impositivo clave

La prórroga es deseada tanto por Nación como por todos los gobernadores, cada vez más ansiosos de coparticipación. También, por gran parte de la oposición, ya que la extensión de los tributos sería hasta finales de 2027, es decir, la próxima gestión. De allí el inconveniente que tiene Juntos por el Cambio, que no dio quorum y que sostenía un dictamen de minoría para cambiar asignaciones específicas; menos años de prórrogas; y la baja -con lógica- de las alícuotas y, a su vez, suba de pisos en Bienes Personales, luego del papelón de meses atrás con respecto a dicho tema.

Anoche sólo restaba definir si el jefe del kirchnerismo, Germán Martínez, activaba las propuestas de modificaciones para separar la prórroga de las asignaciones, que hacían dudar a legisladores de provincias con gobernadores opositores. El macrismo se mantenía por la negativa y el Frente de Todos apostaba a quienes lo ayudaron con el quorum, es decir, a Juntos Somos Río Negro, misioneros renovadores no massistas, silvestres provinciales y, en especial, al interbloque federal, que comanda Alejandro “Topo” Rodríguez y que engloba a lavagnistas, peronistas cordobeses no K y socialistas de Santa Fe. Hacia allí apuntaban todas las miradas.

Consenso Fiscal

La ley, que durmió en el Senado durante ocho meses y fue aprobada recién en agosto pasado, termina de romper el acuerdo de 2017 de Cambiemos, que bajaba los tributos mencionados. Quien estuvo encargado de explicar y defender el proyecto fue el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el kirchnerista Carlos Heller.

El legislador recordó que el texto busca “mejorar la composición del endeudamiento al que fueron llevadas -las provincias- casi obligadamente en algún momento”, y que las mismas “se abstendrán por un año de iniciar procesos judiciales e iniciar nuevos”, más el compromiso de Nación de devolver compensaciones millonarias en 12 meses.

“Se vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, sentenció el escurridizo macrista Luciano Laspina. El legislador señaló que los gobernadores adoran impuestos “que no se ven”, como Ingresos Brutos, y que con la ley se van a aumentar tributos a internet, “un servicio que necesitamos todos”. Por su parte, la cordobesa Laura Rodríguez Machado respondió a Heller y dejó claro que “las provincias están a favor de este acuerdo porque las aprietan y les dicen que, si no firman, no les van a renegociar las deudas y las amenazan con los juicios que tienen pendientes”. Más allá de la postura del PRO, Juntos por el Cambio se dividió por radicales con terminales en gobernadores. La votación tuvo 136 adhesiones, 108 rechazos y cuatro abstenciones.

Como marco de esta discusión valen las declaraciones que realizó anteayer el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien detalló que “las provincias cerraron la primera mitad del año con un incremento nominal promedio del 64% en su recaudación y una mejora del 4,2% en términos reales” y que, “con este desempeño, el resultado fiscal hace prever que 2022 podría ser el quinto año consecutivo con superávit primario consolidado”. De esta manera, se ratificará, una vez más, la política de gobernadores que ganan casi siempre sin importar el signo político ni los destinos de la economía del país.

Humedales

El oficialismo no pudo demorar más este tema -pese a las justificaciones del kirchnerista Leonardo Grosso- y ayer, en medio de reiterados incendios en distintas zonas del país, acompañó un pedido de emplazamiento a tres comisiones para analizar una ley de protección de humedales, que fue solicitado de manera contundente por el socialista Enrique Estévez (Santa Fe).

La discusión comenzará el jueves próximo en la Cámara baja pero no se puso un plazo para dictaminar, por lo que el tema podría demorarse. Anoche, en el recinto también se esperaban sancionar las leyes sobre enfermería, prórroga de entrega voluntaria de armas y salida de tropas extranjeras.