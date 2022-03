Djokovic no va a EE.UU.

Djokovic, que no está vacunado contra el covid-19, publicó en Twitter que las reglas que requieren la inmunización de los ciudadanos no estadounidenses antes de ingresar al país lo obligaron a decidir su ausencia en los torneos. “Sabía que sería improbable poder viajar. El CDC (Centro de Control para Enfermedades) confirmó que las reglas no cambiarán,entonces, no podré jugar en Estados Unidos”.