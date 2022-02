Djokovic reapareció con un triunfo ante Musetti en Dubái

Las esperanzas del serbio (34 años) de ganar en enero un 10º título en Melbourne y el 21º Grand Slam en su carrera desaparecieron cuando las autoridades australianas cancelaron su visado por no estar vacunado contra el covid. Tras varios días de culebrón judicial, Djokovic fue finalmente obligado a abandonar Australia en la víspera del inicio del Abierto. Djokovic, que no jugaba un partido oficial desde que disputó la Copa Davis en diciembre, puede jugar en Dubái porque la vacunación contra el covid-19 no es un requerimiento para entrar en Emiratos Árabes Unidos. Djokovic jugará en octavos de final contra el vencedor del partido que disputarán el martes el ruso Karen Khachanov (N.26) y el australiano Alex de Miñaur (N.32).