Doctor Sueño, y a veces somnífero

Sin Stanley Kubrick, Jack Nicholson, Shelley Duvall, la fotografía de John Alcott o la música de Wendy Carlos, una secuela de “El resplandor” no parece la idea más alentadora, pero el fan de Stephen King aceptará el riesgo. Después de todo, esto es sólo una variante de vampiros modernos sazonados con personajes y situaciones de “The Shining”. El problema es que, leyendo la novela de 2004, uno puede imaginar un resurrecto Jack Torrance, mientras que en la pantalla sólo hay una sensación de que falta Jack Nicholson. Por eso, esta “Doctor Sueño” mejora cuando no intenta tomar prestado elementos del clásico de 1980, porque cada vez que lo hace no le da la talla.