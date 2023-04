Dólar: denuncian a Procter & Gamble por sobrefacturar millones en importaciones

La Aduana sancionó a Procter & Gamble, dueña de las marcas Pampers, Ariel, Gillette, Head and Shoulders, Pantene, Oral B, entre otras, por sobrefacturar importaciones y manipular precios internacionales.

“Esa operatoria no solo supone una sobrefacturación de importaciones, sino que impacta directamente en los resultados contables de la empresa, dado el volumen de la práctica. Además de viola el concepto de inalterabilidad del despacho de importación: si una firma informa que importa por 200 en su llegada a Argentina, la salida del producto, en el caso de Procter desde Uruguay, debería salir al mismo valor, pero eso no ocurre, sino que sale a mucho menos valor. Así, la empresa le saca al Estado argentino divisas de manera irregular, en un país en el que dólares no sobran”, concluyeron desde Aduana.