Dólar: el Banco Central debería declarar feriado cambiario y bancario el lunes post 27-O

Hasta le conviene evitar que este desbarajuste le siga produciendo deserciones de votantes. Es increíble que el BCRA no encuentre la forma de capitalizar sus propias experiencias.

Analizando tres décadas, estamos asistiendo a un record. Examinando 46 o 20 meses; con la salvedad de Luis Caputo, el BCRA ha tenido presidentes y directores que no hicieron demasiadas preguntas. El resto, sometidos absolutamente. Eruditos, saben un montón de economía no verificable, tomaron como seguros, argumentos que no tiene un aparato conceptual bien construido, que les ha sido poco útil y muy gravoso a los argentinos. Todos aprendieron marcos de referencia académicos o corporativos, para acatar órdenes. Tuvimos funcionarios formateados en el exterior para aceptar supuestos inexistentes, sin cuestionar. No sé como permitimos que esta feligresía de culto a contenidos que lucen correctos, cuyos resultados no tienen nada que ver, sigan comprometiéndonos. También existe una cosa que se llama “marco de referencia”. Este, en última instancia es el que debe determinar si una herramienta puede o no utilizarse.

Como profesor tengo claro que, se puede obtener una buena nota en un examen, habiendo entendido la materia escasamente. Educación no es absorber información y repetirla. Eso es adoctrinamiento. Costosísimos estudios en universidades de extraordinario marketing, que propician la conformidad, el statu quo y, la baja autoestima de los argentinos. El propósito de la educación es enseñar a la gente como aprender más por sí mismo, no adoctrinarla dogmáticamente. No necesitábamos al mejor alumno, ni al Messi de no sé qué cosa. Precisábamos alguien que saliendo del adiestramiento, cuestionando e investigando el caso argentino, descubriera como frenar una corrida cambiaria.

A los tres presidentes del BCRA, la historia los recordará como perpetuos anti héroes. Esquemáticos y previsibles, han amparado una orgia de evaporación de divisas. Una vez más en un año y medio, vuelven a poner al mercado cambiario al borde de la cornisa. Indolentes, además de chapuceros; van a dejar: default reperfilado para el primer semestre 2020, bomba de LELIQ, BCRA sin reservas y, un país sin crédito internacional, enfrentado con los organismos multilaterales de crédito. Para completar, la relación deuda/PBI, más que se duplicó, en medio de una economía real que no deja de caer.

Dólar: todos los cálculos y comparaciones de los últimos 30 años

El dólar oficial AYER: $63.34

El dólar oficial CFK: $9.80

Aumento del dólar oficial, comparada con el dólar oficial de CFK, en 46 meses: (+546,33%)

El dólar CCL, AYER: $79,62. Aumento comparado con el dólar paralelo de CFK en 46 meses: (+430,80%)

El dólar Bolsa, AYER: $75.11. Aumento comparado con el paralelo de CFK en 46 meses: (+400,73%)

El dólar blue AYER, $69.75. Aumento comparado con el paralelo de CFK en 46 meses: (+365%)

Base: dólar paralelo CFK-tomado a $ 15

El dólar CCL (contado con liqui), AYER: $79,62. Aumento comparado con dólar Prat Gay unificado en 45 meses: (+494,18)

El dólar Bolsa AYER: $75.11. Aumento comparado con dólar Prat Gay unificado en 45 meses: (+460,52%)

El dólar blue AYER: $69.75. Aumento comparado con dólar Prat Gay unificado en 45 meses: (+420.52%)

Base: dólar Prat Gay unificado, $13.40

El dólar paralelo CFK: $ 15. Aumento comparado con dólar Duhalde en 144 meses: (+275%)

El dólar oficial CFK: $9.80. Aumento comparado con dólar Duhalde en 144 meses: (+145%)

Base: dólar libre Duhalde, $4

El dólar pesificación asimétrica Duhalde: $1,40

El dólar libre fin Duhalde: $4

El dólar oficial Menem: $1

Aumento del dólar pesificación asimétrica Duhalde, comparado con el dólar Menem, en 124 meses:

(+40%)

Aumento del dólar libre Duhalde, comparado con el dólar oficial de Menem, en 148 meses: (+300%)

Base: dólar Menem, $1

*Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, Profesor de Maestrías, conferencista y consultor internacional. Presidente de HACER www.hacer.com.ar , autor de 6 libros, con: “2001, FMI, Tecnocracia y Crisis”.