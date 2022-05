Dólar: el blue subió otros $3, hasta $208 (financieros, en baja)

El precio máximo del dólar informal en lo que va del año se vio a fines de enero cuando cotizó por encima de los $223, previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, en el segmento de los financieros, el dólar “contado con liqui” (CCL) -operado con el bono Global GD30- retrocedió un 0,3% hasta los $212,53. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial -que regula directamente el Banco Central (BCRA)- se redujo al 80%

A su vez, el dólar MEP o Bolsa -también valuado con el Global 2030- bajó también un 0,3% hasta los $210,40. Por ende, el spread con el dólar mayorista se ubicó al 78,2%.

Santiago Abdala, director de PPI, destacó con respecto al dólar que “si bien se observa una cierta volatilidad intradiaria, no vemos que vaya a haber una corrida. Por otro lado, hay que seguir de cerca al ‘crawling peg’ del tipo de cambio oficial. La realidad es que mientras no haya una gran noticia -que, efectivamente, no creemos que vaya a haber– en el escenario local, estaremos navegando en estas aguas volátiles por un tiempo más”.

El Banco Central (BCRA) terminó con resultado neutro, pero en el mes acumula compras por más de u$s660 millones. En este contexto, el dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, ascendió 21 centavos a $118,07 la corrección diaria más alta, a excepción de un inicio de semana, desde el 13 de abril pasado. Por su parte, el dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- ascendió 46 centavos a $203,86 en promedio. Finalmente, el dólar cripto o dólar bitcoin cedió un 1,2% hasta los $206,22, según el promedio entre los exchange locales que reporta Coinmonitor.